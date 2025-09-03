Rekordmange overnattinger i Norge

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I juli var det 7,4 millioner overnattinger ved hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Det er 611.000 flere overnattinger enn i samme måned i fjor, en økning på 9 prosent.

– Dette er svært gledelige tall! Vi ser vekst både blant norske og utenlandske gjester, og det bekrefter de positive signalene vi har fått, skriver administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv i en epost til NTB.

Hun sier det føles god å se at rommene fylles, etter at hotellnæringen har gjort store investeringer. Hun påpeker at resten av månedene i året har potensial.

– Fortsatt er 45 prosent av alle hotellrom ledig på årsbasis for landet som helhet.

Supersommer

Norsk reiseliv fikk en knallstart med rekordhøye overnattingstall også for juni måned, og trenden fortsatte i juli.

– Sammenlignet med juli i fjor, som også var rekordmåned, var det en økning i både norske og utenlandske overnattinger. Utlendinger bidro mest til økningen, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Økningen for utenlandske overnattinger var 17 prosent sammenlignet med juli i fjor. Også norske overnattinger øker, med 4,5 prosent.

Krohn Devold sier utlendingene er avgjørende for å utnytte ledig kapasitet og styrke reiselivseksporten

– Fremover blir kunsten å få gjestene til å komme hele året og spre turismen over hele landet.

Storby-bonanza

Mer enn halvparten av overnattingene i juli, 3,8 millioner, var på hotell, en økning på 9,1 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Storbykommunene hadde klart flest hotellovernattinger, der Oslo og Bergen til sammen sto for over en firedel av alle hotellovernattingene, med henholdsvis 658.000 og 356.000. Særlig de utenlandske hotellovernattingene fikk et kraftig oppsving, med 16 prosent i Oslo, og hele 40 prosent i Bergen.

Landene med flest overnattinger registrert i Norge i juli, var Tyskland, Nederland og USA, med nær 1,2 millioner overnattinger til sammen. De hadde økningen fra juli i fjor på henholdsvis 8,4 prosent for Tyskland og hele 21 og 25 prosent for Nederland og USA.

Ut nær norsk natur

Norge kan for øvrig notere seg økning i overnattinger på campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem også. Trolig har godt vær i store deler av landet bidratt til økningen.

Flest hadde campingplassene, med 2,9 millioner overnattinger i juli, en økning på 9,8 prosent fra i fjor. På hyttegrender og vandrerhjem var det 637.000 overnattinger, en økning på 5 prosent fra samme måned i fjor.

Særlig Vestfold fylke fikk flere besøkende på campingplassene, med 60.000 flere overnattinger enn i juli i fjor, en økning på 23 prosent. I Vestland var det over 40.000 flere campingovernattinger, mens i Agder økte tallet med 32.000.

