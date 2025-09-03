Kryptoskandale: Senket russisk luksuscruise til Nordpolen

Et luksuscruise til Nordpolen for russisktalende forretningsfolk og kjendiser har endt i rettssak i Frankrike etter at turen ble avlyst i siste liten, melder Financial Times.
Over 150 gjester skulle i juli gå ombord på isbryteren «Le Commandant Charcot», eid av det franske rederiet Ponant, som kontrolleres av Pinault-familien. Turen fra Svalbard skulle by på Michelin-mat, spa, isbading og konsert. Prisene startet på 70.000 dollar pr. lugar, og gikk opp til 200.000.
Arrangøren, Dubai-baserte TRVL, et russiskeid reisebyrå, hadde chartret skipet for 8,5 millioner dollar.
FBI arresterte kryptogründer
Men i juni avlyste Ponant reisen etter at FBI arresterte den russiske kryptoentreprenøren Iurii Gugnin i New York. Han er tiltalt for hvitvasking av over 500 millioner dollar og sanksjonsbrudd, og selskapet hans, Evita Investments, hadde fungert som betalingsformidler mellom Ponant og TRVL.
TRVL hevder Ponant har unnlatt å tilbakebetale 5,8 millioner dollar etter kanselleringen, og krever nå over 7 millioner euro i erstatning. Byrået sier alle passasjerer var sjekket mot sanksjonslister og hadde fått EU-visum.
Ifølge reisebyrået godkjente Ponant selv bruken av Evita som betalingsmegler. Rederiet på sin side viser til «grove brudd på etterlevelse» som grunnlag for å si opp kontrakten uten tilbakebetaling, skriver FT.
Kjendis-BBQ
Motstanden mot cruiset hadde dessuten vokst lokalt på Svalbard etter at planene ble omtalt i pressen. Flere innbyggere varslet protester mot anløpet, midt i Russlands krig mot Ukraina.
Ifølge The Barents Observer skulle flere velkjente russiske milliardærer, bankfolk og influensere være med på cruiset:
I tillegg til Michelin-mat og isbading, ville polarekspedisjon også by på storslått underholdning. På programmet sto konserter med det russiske rockebandet Leningrad.
I tillegg var standup-komiker Yevgeny Chebatkov, DJ Philchansky og fitnessprofil Anna Kanyuk annonsert. Planen var at gjestene skulle feire på isen ved Nordpolen med DJ-sett, grilling og isbading.
Svalbard som bakdør
At turen skulle starte i Longyearbyen på Svalbard, var heller ikke tilfeldig. Øygruppen er under norsk suverenitet, men ikke en del av Schengen-området, noe som gjorde det lettere for russiske borgere å delta uten å rammes av EUs visumrestriksjoner. Ifølge The Barents Observer ga dette organisatørene en mulighet til å selge billetter til gjester som ellers ville hatt problemer med å få innreise til Europa, midt i et stramt sanksjonsregime etter invasjonen av Ukraina.
Overfor The Barents Observer hevdet Ponant at alle passasjerene hadde blitt grundig kontrollert, og rederiet viste til at de fulgte internasjonale compliance-prosedyrer. De presiserte riktignok at hver enkelt gjest skulle gjennomgå en ekstra sjekk nærmere avreisedato – blant annet mot europeiske lister over personer med innreiseforbud.
Saken behandles nå i Marseille. TRVLs advokat omtaler tapet som «totalt katastrofalt» for byrået, som risikerer søksmål fra de 165 gjestene som allerede hadde betalt.
Ponant ble kjøpt av Pinault-familiens holdingselskap Artémis i 2015 og driver 13 luksusskip. «Le Commandant Charcot» er flaggskipet i flåten, og befinner seg nå ved Svalbard.