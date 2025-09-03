Kryptoskandale: Senket russisk luksuscruise til Nordpolen

Et luksuscruise til Nordpolen for russisktalende forretningsfolk og kjendiser har endt i rettssak i Frankrike etter at turen ble avlyst i siste liten, melder Financial Times.

Over 150 gjester skulle i juli gå ombord på isbryteren «Le Commandant Charcot», eid av det franske rederiet Ponant, som kontrolleres av Pinault-familien. Turen fra Svalbard skulle by på Michelin-mat, spa, isbading og konsert. Prisene startet på 70.000 dollar pr. lugar, og gikk opp til 200.000.

Arrangøren, Dubai-baserte TRVL, et russiskeid reisebyrå, hadde chartret skipet for 8,5 millioner dollar.

FBI arresterte kryptogründer

Men i juni avlyste Ponant reisen etter at FBI arresterte den russiske kryptoentreprenøren Iurii Gugnin i New York. Han er tiltalt for hvitvasking av over 500 millioner dollar og sanksjonsbrudd, og selskapet hans, Evita Investments, hadde fungert som betalingsformidler mellom Ponant og TRVL.

TRVL hevder Ponant har unnlatt å tilbakebetale 5,8 millioner dollar etter kanselleringen, og krever nå over 7 millioner euro i erstatning. Byrået sier alle passasjerer var sjekket mot sanksjonslister og hadde fått EU-visum.