Norwegian-konsernet fraktet 2,8 millioner passasjerer i august, opplyses det i en børsmelding.

Det var fordelt på 2,4 millioner Norwegian-passasjerer og 366.000 Widerøe-passasjerer, tilsvarende en oppgang på henholdsvis 2 og 7 prosent.

For Norwegian vokste den totale passasjertrafikken (RPK) 2 prosent til 3.420 millioner setekilometer, mens tilsvarende tall for Widerøe var 150 millioner setekilometer, tilsvarende en oppgang på 1 prosent.

Den totale kapasiteten (ASK) for Norwegian ble styrket 2 prosent til 3.979 millioner setekilometer, mens den for Widerøe falt 0,3 prosent til 193 millioner setekilometer.

Kabinfaktoren til Norwegian var opp 0,2 prosentpoeng til 86,0 prosent, mens den for Widerøe økte 1,1 prosentpoeng til 77,5 prosent.

Planlegging

– August var en solid avslutning på det som har vært en rekordsommer for oss, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i en kommentar.

Han mener dette viser at planleggingen for årets høysesong har vært godt tilpasset etterspørselen.

– Dette vil vi ta med oss og bygge videre på fremover. I tillegg hadde vi god punktlighet og svært høy regularitet for både Norwegian og Widerøe denne måneden, sier han.

Om en knapp uke lanserer flyselskapet sitt sommerprogram for 2026. Da har Norwegian planer om å tilby 300 ruter til over 120 destinasjoner i 35 land.

– Etterspørselen fremover er fortsatt solid, og vi ser frem til en travel høst, sier Karlsen.