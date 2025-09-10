Fra Norge alene tilbyr Norwegian over 150 ruter til både inn- og utland. Innenriks styrkes kapasiteten mellom Oslo og byer som Bergen, Trondheim, Tromsø, Evenes, Bodø og Ålesund.

– I dag åpner vi for salg av flyreiser for sommeren 2026. Med direktefly fra flyplasser over hele Norge er både solfylte strender og pulserende storbyer bare en kort flytur unna, sier kommersiell direktør Magnus Thome Maursund i Norwegian.

– Vi øker antall avganger mellom norske byer, og fra Oslo lanserer vi en direkterute til Svalbard med fire ukentlige avganger. I tillegg viderefører vi årets nye ruter, fortsetter Maursund.

Totalt er over 150 av rutene i sommerprogrammet fra norske flyplasser til europeiske destinasjoner.

London holder seg i toppen som en av kundenes feriefavoritter, og Norwegian øker derfor antall avganger dit fra Stavanger. Den nye ruten mellom Ålesund og London videreføres med oppstart i midten av mai.

De spanske destinasjonene står sterkt, og i ruteprogrammet er det hyppige avganger til blant annet Barcelona, Malaga og Alicante. I tillegg øker Norwegian kapasiteten mellom Oslo og Madrid, samt Oslo og Gran Canaria i sommerhalvåret.

Norwegian tilbyr et ruteprogram fra hele Norden, og i tillegg til de norske, flyr seksapet over 80 ruter fra Danmark, mer enn 60 fra Sverige og over 20 fra Finland.