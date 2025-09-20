Cyberangrep på europeiske flyplasser

Angrepet, som skjedde fredag kveld, har gjort automatiserte systemer ubrukelige, slik at innsjekkings- og ombordstigningsprosedyrer må gjøres manuelt.

– Dette har stor innvirkning på flyplanen og vil dessverre føre til forsinkelser og kanselleringer av flygninger, heter det i en uttalelse publisert på Brussel lufthavns nettsider.

– Leverandøren jobber aktivt med saken og forsøker å løse problemet så raskt som mulig, heter det videre.

Også Brandenburg lufthavn i Berlin og Heathrow lufthavn i London melder om problemer.

– På grunn av et teknisk problem hos en leverandør som opererer på tvers av Europa, er det lengre ventetid ved innsjekking, skriver Brandenburg lufthavn på sine sider.

Heathrow skriver at problemene stammer fra leverandøren Collins Aerospace.

NTB har vært i kontakt med Avinor, som sier at de undersøker saken, men at det så langt ikke er noe som tyder på at de er berørt.