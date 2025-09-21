Fortsatt ingen løsning på flyplassproblemene i Europa

I London, Berlin og Brussel ble til sammen 29 ankomster og avganger innstilt lørdag, mens mange andre flyvninger ble en time forsinket. I Berlin var det lange køer til innsjekk, ifølge flyplassens nettside.

Brussel lufthavn har allerede bedt flyselskapene om å innstille halvparten av flyvningene ved flyplassen søndag, og sier en i en uttalelse at de har noen indikasjoner på når problemene løses.

Så langt er 44 avganger innstilt i Brussel, og flyplassen sier at de fortsatt venter lange innsjekkingskøer og forsinkelser. Brandenburg lufthavn i Berlin ber reisende sjekke inn online eller med bruk av selvinnsjekkingsautomater.

Hackerangrep

De tekniske problemene stammer fra et cyberangrep mot Collins Aerospace, et eksternt selskap som leverer automatiserte innsjekkings- og ombordstigningsløsninger til flere flyplasser.

Moderselskapet RTX sa i en uttalelse lørdag at de jobber med å rette opp feilen så fort som mulig.

Samtlige av flyplassene oppfordrer reisende til å kontakte flyselskapene om status på sine flyvninger.

Ingen av Avinors flyplasser i Norge er direkte berørt av problemene.

– Avinor og våre systemer er ikke berørt av dette ut over at vi ser noen forsinkelser og kanselleringer på innkommende trafikk fra berørte flyplasser. Innsjekk fungerer som normalt ved alle våre lufthavner, skrev pressevakt Carita Storm Røsaasen i en melding til NTB lørdag.

