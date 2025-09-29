Tusenvis er strandet: Flyselskap legger ned på dagen

Det islandske lavprisflyselskapet Fly Play har stanset driften – og med det flyvningene – med umiddelbar virkning.

Beslutningen gjør at tusenvis av passasjerer er strandet og må finne alternative hjemreiser, mens rundt 400 ansatte mister jobben og samarbeidspartnere går på økonomiske tap. Beslutningen kommer dessuten dagen før lønningsdagen i flyselskapet, melder det danske bransjenettstedet Check-in.

Bakgrunnen er at det Reykjavik-baserte selskapet ikke har penger igjen, som følge av sviktende billettsalg og en presset finansiell situasjon.

«Vi beklager på det sterkeste for forstyrrelsene dette forårsaker, og takker for din forståelse,» skriver Fly Play i en melding publisert på selskapets nettsider mandag. Her oppfordres passasjerer til å sjekke reisemuligheter med andre flyselskaper, samt å oppsøke kredittkortutsteder eller reisebyrå for refusjon og andre passasjerrettigheter.

Les også Finansfiasko i New York: Nå teller Thomas (36) millioner Han startet på en bruskasse. Nå styrer Thomas Barbo drosjetjenesten Bolt med flere millioner turer i året.

Ordnet avvikling

Ifølge Check-in har lavprisflyselskapet i et halvt års tid kjempet for å sikre sin egen overlevelse, før styret nå har landet på at alle aktiviteter opphører med umiddelbar virkning.

Interne uenigheter om strategiske endringer skal dessuten ha skapt ytterligere utfordringer.

Selskapet opplyser at det nå vil samarbeide med myndigheter og bemanning om en ordnet avvikling.

SISTE FLY HAR LANDET: Islandske Fly Play legger ned. Foto: Dreamstime

Endring kom for sent

Fly Play har vært i drift som flyselskap i bare fire år, etter oppstarten i juni 2021. Virksomheten ble etablert for å knytte Nord-Amerika og Europa sammen med Island som strategisk knutepunkt, men hadde nå gått vekk fra denne modellen for å heller satse på europeiske feriedestinasjoner, ifølge Bloomberg.

I en melding erkjenner Fly Play at den nye forretningsplanen burde vært implementert tidligere.

Les også Tresifret kursoppgang: – Har levert 100 prosent i tråd med det vi håpet – Norse har levert 100 prosent i tråd med det vi håpet da vi gikk inn, sier Ketil Skorstad etter tresifret kursoppgang i år. Nå tror Pareto Securities på enda mer.

Selskapets flåte består av Airbus-modellene A320 og A321neo, som inntil mandagens beslutning har betjent ruter til rundt 30 destinasjoner, hovedsakelig europeiske byer og feriemål, ifølge nyhetsbyrået.

Flyselskapet har ingen ruter til Norge, ifølge Flysmart24.



Handelen i Fly Play-aksjen ble stanset på Reykjavik-børsen mandag etter et kursfall på 55 prosent så langt i år. Icelandair-aksjen er opp mer enn 20 prosent mandag ettermiddag, etter å ha steget mer enn 30 prosent på det meste.