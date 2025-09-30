Begrunnelsen for konkursbegjæringen er manglende likviditet, skriver Expressen.

Selskapet ble etablert i 2022 for å tilby flygninger med Airbus-fly til reisearrangører. Virksomheten viste seg å bli «mer kompleks enn ventet», noe som ført til «økonomiske utfordringer.

– De finansieringsinitiativene selskapet har satt i gang, har ikke lykkes, og som et resultat har styret vært nødt til å gå til Stockholm tingrett og begjære konkurs for de selskapene som er tilknyttet Airbus-virksomheten. Alle Airbus-flygninger innstilles umiddelbart, heter det i en pressemelding fra selskapet.

De berørte selskapene er Braathens International Airways AB og Braathens Crew AB, som har til sammen rundt 200 ansatte.

Hovedeier og styreleder Per G. Braathen sier at de «hadde ikke noe annet valg enn å omstille seg og fokusere på den delen av virksomheten som kan oppnå langsiktig lønnsomhet».

– Finansieringen vi hadde håpet å få på plass for en kontrollert utfasing lyktes dessverre ikke, og jeg forstår at de som rammes, er triste, sjokkerte, skuffet, sier Braathen.

De øvrige Braathens-selskapene er ikke omfattet av konkursbegjæringen, og flygninger med turbopropflyene ATR 72 på vegne av andre flyselskaper fortsetter som planlagt, opplyser selskapet.

(©NTB)