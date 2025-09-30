Lufthansa-piloter: Varsler streik

Fagforeningsrepresentanter og ledelsen i Lufthansa har det siste tiden vært i forhandlinger om pensjon for selskapets 4.800 piloter, men har ikke klart å komme til enighet.

Det er ikke kunngjort noen dater for streiken. Sist pilotene i Lufthansa la ned arbeidet var i 2022.

Så sent som mandag kunngjorde Lufthansa at de skal kutte 4.000 administrative stillinger innen 2030. Kuttene er en del av en prosess som skal digitalisere og automatisere selskapet.