Beste praktiske reisetips

Effektivitet. Jeg har fokus på å korte ned all ventetid og komme meg raskt gjennom sikkerhetssjekken uten altfor mye plunder og heft. Mitt tips: Kom deg smidig gjennom det hele, og ikke vær til bry.

EKTE PASTRAMI: Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov på «legendariske» Katz’s Diner. – De vet hvordan man skal lage en ekte pastramisandwich. Alt annet er bare triste replikaer, mener han. FOTO: Privat

Medbrakt eller kjøpt?

Jeg foretrekker å spise bedre mat når jeg først har kommet frem. På flyplassen tar jeg heller en reisepils, hvis jeg rekker, og ikke skal rett i et kundemøte.

Selve reiseopplevelsen fra A til B gir meg ingen form for glede.

«Pet hate» på reise

Det som irriterer meg aller mest ved flyreiser er å havne i midtgangen mens vedkommende ved vinduet er en sånn som umiddelbart skal på toalettet i det øyeblikk setebelte-lysene er slukket, og straks skal opp igjen for å romstere i bagasjehyllen. Enda flyturen bare tar 45 minutter.

EVIG FAVORITT: Walker Hotel i New York er et av Gonsholt Hovs favoritthoteller. Det er også Britannia i Trondheim. FOTO: Walker Hotel New York City

Shoppingfavoritt

Jeg forsøker gjerne å få tak i litt gøyal snus, hvis jeg er i Sverige, for eksempel.

Beste hotell

Walker Hotel i New York er en evig favoritt mye på grunn av atmosfæren og beliggenheten. Britannia i Trondheim har også blitt fantastisk flott.

Favorittspisesteder

Topp tre opplevelser er restaurant Paul Bocuse i Lyon, trøffelspesialisten Chez Bruno like utenfor Lorgue, og Café Chelsea i New York.

MUSIKKFESTIVAL: Sjeføkonomens verste reiseopplevelse er fra Wacken Open Air i Tyskland på starten av 2000-tallet, der verken reisen dit eller overnattingen imponerte. Bildet er fra årets utgave av festivalen. FOTO: WOA Festival GmbH

Verste reiseopplevelse

Jeg kunne skrevet en bok om ymse konsert- og festivalturer opp gjennom årene, men den desidert verste opplevelsen er Wacken Open Air i Tyskland på starten av 2000-tallet. Vi kjøpte en «pakkereise» bestående av festivalpass og tur/retur med buss til 1.200 kroner. Det var for billig, selv for 20 år siden. Bussturen tok 19 timer hver vei, og bussen hadde ikke toalett. På den første turen havnet det også et par nynazister bak oss, som for ordens skyld stjal teltet vårt den første dagen. Så vi ga bare beng og sov på bakken. Men av en eller annen grunn fikk vi igjen teltet neste dag.

Året etter ble det ny tur, og nye 19-timers økter i buss, men heldigvis uten nynazister. Imidlertid hadde jeg glemt noen essensielle teltstenger, og endte med å sove med teltet som et slags laken under hele festivalen. Mens mine to kumpaner hadde handlet et barnetelt på Obs Rudshøgda til 200 kroner. Så de sov med beina utenfor teltet, mens regnet plasket ned i gjørma. Aldri mer. Jeg har ikke sovet i telt siden.

FARVEL NEW YORK: Marius Gonsholt Hovs tur til New York i sommer er blant hans beste reiseminner. Det ble samtidig en vemodig tur, fordi han ikke kan se for seg å reise tilbake til USA med det første «gitt den politiske situasjonen». FOTO: Walker Hotel New York City

Beste reiseminne

Kona og jeg tok med søstrene våre til New York i sommer. Det var noen fabelaktige dager med mye god mat, vin, teater og andre opplevelser.

Samtidig også en noe vemodig tur, fordi jeg ikke kan se for meg å reise tilbake verken til New York eller USA med det første. Kanskje var dette den siste turen, gitt den politiske situasjonen der borte. Det frister rett og slett ikke lenger. Men da er jeg i hvert fall takknemlig for at vi virkelig fikk gjort unna byen denne sommeren, og at alle var strålende fornøyd.