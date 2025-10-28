Svein Harald Øygard gir seg som styreleder i Norwegian

Svein Harald Øygard, som har ledet Norwegian siden juni 2021, går av som styreleder etter å ha fulgt selskapet fra rekonstruksjonen i 2021 til dagens posisjon som et lønnsomt flyselskap.

– Valgkomitéen ønsker å takke Svein Harald Øygard for hans store innsats for selskapet i de siste fire årene. Norwegian har etter rekonstruksjonen i 2021 utviklet seg til å bli et sterkt og ledende nordisk flyselskap. Øygards sterke engasjement har vært av stor betydning for selskapets utvikling, sier Nils Bastiansen, leder av valgkomitéen.

Dag Mejdell foreslås som ny styreleder

– Valgkomitéen er glad for å foreslå Dag Mejdell som ny leder av styret i Norwegian. Mejdell har lang erfaring som administrerende direktør i Dyno Nobel og Posten, og som styremedlem i nasjonale og internasjonale selskaper. Blant annet har han vært styreleder i Norsk Hydro, Gjensidige Forsikring og Elopak, samt nestleder i SAS. Vi er overbevist om at han vil utfylle det nåværende styret på en svært god måte, sier Bastiansen.

Han beskriver Mejdell som en erfaren leder som vil utfylle det eksisterende styret godt. Den foreslåtte styrelederen sier han er takknemlig for tilliten.

– Jeg ser frem til å ta på meg rollen som styreleder. Norwegian spiller en sentral rolle i å knytte sammen mennesker på tvers av Norden og utover, og jeg har stor respekt for arbeidet Øygard og ledelsen har lagt ned for å bringe selskapet dit det er i dag, sier Mejdell.

Øygard: – Leverer på alle mål

Svein Harald Øygard trekker frem tre milepæler som ble nådd før hans avgang.

– Da jeg startet som styreleder, var Norwegian på vei ut av rekonstruksjonen og gjennom pandemiens siste faser. Siden den gang har selskapet bygget en robust og voksende inntjening, opererer en moderne flåte på 95 fly, og er blant Europas ledende flyselskaper på driftsresultater. Det positive oppkjøpet av Widerøe har ytterligere styrket Norwegians posisjon som bransjeleder i Norden, sier Øygard.

Han peker også på at Norwegian under hans periode har:

Betalt tilbake redningslånet fra pandemien med positiv avkastning for staten

Utbetalt selskapets første aksjonærutbytte

Levert sitt beste kvartalsresultat noensinne.

– Jeg vil takke alle ansatte, ledelsen og spesielt konsernsjef Geir Karlsen for en formidabel innsats. Jeg ønsker Dag Mejdell lykke til i neste fase, sier Øygard.