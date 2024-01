Syntetiske aksjer i incentivordninger

Gjestekommentar: Hans Kristian Nygaard, advokat i Aabø-Evensen

Fra et politisk ståsted er det vanskelig å få gjennomslag for lav beskatning av incentivordninger i arbeidsforhold. Dette er fordi at det som reelt sett kan anses som vederlag for arbeidsinnsats, skal lønnsbeskattes med en skattesats på inntil 47,4 prosent. På tross av dette utgangspunktet har Skattedirektoratet, i en nylig publisert uttalelse, lagt til grunn at en utbetaling til en ansatt under en incentivordning i arbeidsforhold kun skattlegges med 22 prosent. Tro det eller ei. Det viktigste med ordningen beskrevet nedenfor er imidlertid at de ansatte får ta del i bedriftens verdiutvikling, uten at det skjer en utvanning av eierne og uten at en må etablere og forvalte en komplisert aksjekjøpsordning.

En skog av skatteregler

Det er mange måter å etablere incentivordninger i arbeidsforhold på. Opsjonsordninger i arbeidsforhold i selskap i oppstarts- og vekstfasen er skattemessig gunstige, og det samme kan en si om incentivordninger bygget på den såkalte Kruse Smith-modellen, mens utbetalinger under rene bonusordninger blir skattlagt som lønn med inntil 47,4 prosent. Det er altså en skog av skatteregler en arbeidsgiver må forholde seg til ved valg av incentivordning for de ansatte.

Advokat Hans Kristian Nygaard Foto: Aabø-Evensen

Men det er ikke bare skattleggingen som er viktig ved valg av en incentivordning. Ofte vil arbeidsgiver velge modeller fordi de er lette å etablere, lette å forstå og lette å bruke til å beregne hva som skal utbetales under ordningen. En bonusordning som er beskrevet som et punkt i en ansettelsesavtale, er enklere enn å etablere og forvalte en aksjekjøpsmodell.

Syntetiske aksjer

Nå har skattemyndighetene akseptert en incentivordning basert på syntetiske aksjer, som både er enkle å etablere og som samtidig gir en lav skatt på 22 prosent.