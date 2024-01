Store endringer i styrerommet fra 2024

Hva som blir den langsiktige effekten for det enkelte foretaket er spennende å se, men avhenger av hvordan styrene settes sammen og ledes. I Aider mener vi det er viktig å ha fokus på:

Styrearbeid handler om verdiskapning.

Styrets kultur, ledelse, arbeidsform og sammensetning gir til strategier, prioriteringer og konkrete handlinger som skaper verdi.

13.000 nye styrerepresentanter

Beregninger fra regjeringen viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13.000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. Når første trinn innføres i år, blir det behov for om lag 6.600 nye styrerepresentanter, de fleste av disse kvinner.

Hva som er viktig å sette søkelys på i en slik prosess er at styret årlig bør evaluere eget arbeid, samt stoppe opp og ha søkelys på utført arbeid. Noen styrer har dette som egen pålagt oppgave på styrets årsplan, men andre ikke. Det er krevende og utfordrende tider for mange virksomheter i dag, derfor er det avgjørende at styret har rett kultur, fokus, planer og prioriterer verdiskapende aktiviteter.

En viktig nøkkel til suksess er dedikasjon til en sunn og effektiv styrekultur. God styrekultur er ikke bare ord; det er handling. Det handler om å dyrke tillit, åpenhet og ansvarlighet i alle aspekter av virksomheten. Det er grunnlaget for alle beslutninger og styrets evne til å navigere gjennom usikre farvann.

Aider bistår mange kunder årlig med styreevaluering, hvor man får en ekstern vurdering av virksomhetens styrekultur og ytelse. Vår erfaring hjelper selskaper, eiere, styrer og daglig leder med å identifisere styrker og svakheter, samt gi konkrete anbefalinger for forbedring.

Vil bli debatt

Fordelene og ulemper ved krav om kjønnsbalanse kan og vil skape debatter fremover. Det er flere årsaker til det, og jeg tror at de viktigste er: