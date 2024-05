PricewaterhouseCoopers (PwC) står overfor alvorlige problemer i Kina etter revisjonen de gjorde for det konkursrammede eiendomsselskapet Evergrande, skriver Financial Times.

Kinas verdipapirtilsyn avgjorde i mars at Evergrande hadde blåst opp inntektene sine i fastlands-Kina med nesten 80 milliarder dollar i de to årene før selskapet misligholdt gjelden sin i 2021, til tross for at PwC godkjente regnskapene uten forbehold.

Partnerne i PwC frykter at de kan stå overfor den største boten noensinne i «Big Four» revisjonsselskapene. FT opplyser om at det skal være intern strid blant seniorfigurene. Noen partnere tror at regulatoriske handlinger kan overskygge straffen som ble gitt til rivalen Deloitte i fjor for «mangelfull revisjon», som resulterte i en bot på 31 millioner dollar.

Kunder i kinesiske statseide selskaper har nylig diskutert å droppe PwC som revisor hvis Beijing dømmer strenge straffer. Forsikringsselskapet PICC har nylig sagt opp PwC etter bare tre år og ansatt EY i stedet. Eastroc Beverage avlyste nylig en aksjonæravstemning og sa at de trengte å «videre bekrefte relaterte saker rundt revisjonsfirmaet».

PwC har i dag den største markedsandelen i Kina blant «Big Four», med inntekter på 7,9 milliarder renminbi (1,1 milliarder dollar) i 2022. Firmaet har mer enn 20 000 ansatte og nesten 800 partnere.