Saudi-Arabia utestenger PwC

Saudi-Arabias gigantiske statlige investeringsfond, Public Investment Fund (PIF), har midlertidig utestengt revisjons- og konsulentselskapet PwC fra rådgivnings- og konsulentkontrakter frem til februar 2026, ifølge kilder med kjennskap til saken, skriver Bloomberg.

Beslutningen gjelder for PIF og dets mer enn 100 datterselskaper, men påvirker ikke PwCs revisjonstjenester. PIF har ikke gitt noen offisiell forklaring på hvorfor PwC blir ekskludert fra nye prosjekter, og både fondet og selskapet har avslått å kommentere saken.

– Dette er et betydelig tilbakeslag for PwC, som har hatt stor suksess i regionen, sa kilder med kjennskap til saken til Bloomberg

Sterk tilstedeværelse

PwC har hatt en sterk tilstedeværelse i Saudi-Arabia, hvor selskapet fikk lisens til å åpne sitt regionale hovedkontor for to år siden. Selskapet har over 2.000 ansatte i landet, fordelt på byer som Riyadh, Jeddah, AlUla, Al Khobar og Dhahran. Totalt opererer PwC fra mer enn 20 lokasjoner i Midtøsten.

Den saudiarabiske konsulentbransjen har vært en viktig vekstmotor for flere globale aktører, inkludert McKinsey og Boston Consulting Group. PwC rapporterte at Midtøsten var det raskest voksende området innen PwC UK, med en år-over-år inntektsøkning på 26 prosent til 1,97 milliarder pund i regnskapsåret frem til 30. juni.

PIF spiller en nøkkelrolle i Saudi-Arabias økonomiske transformasjon gjennom Vision 2030-planen og har etablert rundt 100 porteføljeselskaper. Fondet står bak storprosjekter som den planlagte byen Neom til 1,5 billioner (trillion) dollar, samt utviklingen av Diriyah og AlUla til turistdestinasjoner.

PwC har, i likhet med flere av sine konkurrenter, merket lavere global vekst i 2024, spesielt i markeder som Australia og Kina. Beslutningen fra PIF kan skape ytterligere utfordringer for selskapets fremtidige vekst i regionen, skriver Bloomberg.