- Outsource eller dø

– Det er aldri et 100 prosent entydig svar på et slikt spørsmål og det er vel kanskje drøyt å si at outsourcing er svaret for alle. Vår vurdering er likevel at det vil lønne seg for de aller fleste å kjøpe abonnementtjenester, sier han.

Krever store investeringer: – De regulatoriske kravene er blitt langt mer utfordrende og det krever massive investeringer for å holde tritt med den teknologiske utviklingen, sier Espen Hovland. Foto: View Group

Går for de store

VIEW Group sikter seg primært inn mot de litt større bedriftene.

– Dette er et valg vi har tatt. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å ta oss av de små SMB-selskapene, sier Stian Brandvold.

Han legger heller ikke skjul på at det også er mer spennende og utfordrende oppgaver å ta tak i for et regnskapsbyrå når kundene har en viss størrelse.

– For oss er det ikke nok å beherske bare regnskap og lønn. Vi ønsker også å være ledende på teknologi, sier han.

Teknologi er ifølge Hovland viktig i dag og kommer til å bli enda viktigere fremover.

– Selskaper som ikke tar stilling til om de ønsker å investere selv eller outsource stikker etter min mening hodet i sanden, noe som også er et aktivt valg. Selskaper med ambisjoner outsourcer.

Får revisor på nakken

Brandvold mener at det er altfor mange selskaper som vokser ut av sine data- og regnskapssystemer før de bråvåkner.

– Selskapene må stole på at dette er noe vi håndterer. Vi har den nødvendige kredibiliteten og vi er bedre enn bedriftene til å håndtere denne typen arbeidsoppgaver. Det skulle egentlig bare mange, sier han.

I tillegg til teknologiutfordringene kommer det ifølge Espen Hovland store compliance-utfordringer på toppen.

– Det har vært et ekstremt compliancefokus de seneste årene. Skal man oppfylle alle disse kravene er det langt fra bare “plug and play”. Det er for eksempel langt fra nok å kjøpe seg ferdigsydde bærekraftsopplegg. De må også kunne brukes. Hvis ikke risikerer bedriftene ikke å nå sine mål eller få revisor på nakken. Det er ikke billig det heller, sier han.