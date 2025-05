PE-fond tar eierposisjoner i revisjon

I Norge har det vært tradisjon for at revisjonsselskapene er 100 prosent eid av partnere. Ifølge Kvalevåg er det imidlertid ingenting i veien for at man også her til lands kan få inn PE-fond på eiersiden. Styret i et revisjonsselskap må ha flertall av statsautoriserte revisorer med godkjenning fra Norge eller et EØS-land. Det gjelder for styremedlemmer og blant varamedlemmene. Revisorer skal også ha mer enn halvparten av stemmene i generalforsamlingen i revisjonsselskapet.

– Ansvar og kontroll over revisjonsselskapet vil derfor fortsatt være hos revisorer. Reglene bygger på EU-lovgivning og er i all hovedsak de samme i Sverige. Fra Revisorforeningens side er vi særlig opptatt av to ting: At kvaliteten og uavhengigheten til revisorene blir ivaretatt på en god måte, og at vi ikke svekker den positive samhandlingen i bransjen når det gjelder kompetansebygging og attraktiviteten til yrket, sier hun.

Kapitalintensiv bransje

Revisjonsbransjen har blitt langt mer kapitalintensiv de seneste årene, mye på grunn av behovet for tunge investeringer – spesielt i teknologi. Hele revisjonsbransjen må investere i teknologi, systemer og kompetanse for å møte behov og forventninger.

– Det er behov for å investere i teknologi og kompetanse, og mange revisjonsselskaper – også flere av de mindre og mellomstore – har kommet langt allerede. I Revisorforeningen rigger vi oss for å støtte opp om tiltak som kan bidra til å lette omstilling for alle revisjonsselskaper i SMB-segmentet. For noen selskaper kan selvsagt også eksterne investeringer være en del av dette bildet, sier Kvalevåg.

Både Kvalevåg og Moe-Helgesen mener de største aktørene i bransjen uten tvil har finansielle muskler til selv å håndtere nødvendige investeringer i teknologi og kompetansebygging.

– PwC har på verdensbasis allerede investert 10-talls milliarder i teknologi og har løftekraft til å skaffe den kapitalen som trengs. Personlig tror jeg partnermodellen kommer til å overleve for de store revisjonsselskapene. Investeringer fra PE-fond kan imidlertid være en god løsning for de små og mellomstore revisjonsselskapene, sier Eli Moe-Helgesen.