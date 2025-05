Står partnermodellen for fall?

I USA, Storbritannia og Nederland har mange revisjons- og rådgivningsselskaper allerede i flere år hatt eksterne eiere, og i Sverige har KPMG og PwC i år solgt deler av sin revisjonsvirksomhet til PE-fond. Hovedårsaken er at bransjen har blitt mer kapitalintensiv, og det er rett og slett behov for at eksterne eiere må inn med kapital for at revisjonsselskapene skal klare å gjennomføre de teknologiinvesteringene som er nødvendige.

Kritikerne av partnermodellen hevder også at partnerne i revisjonsselskapene har en egennyttig tidshorisont, og at det er partnernes interesser som hele tiden styrer. Det kan hemme virksomheten i selskapene, og ikke minst hindre at unge og fremadstormende revisorer får den posisjonen og det økonomiske utbyttet de fortjener.

Det er ingen lovmessige hindringer for at eksterne investorer kan komme inn på eiersiden i de norske revisjonsselskapene. Styret i et revisjonsselskap må imidlertid ha flertall av statsautoriserte revisorer med godkjenning fra Norge eller et EØS-land. Det gjelder både styremedlemmer og varamedlemmer. Revisorer skal også ha mer enn halvparten av stemmene i generalforsamlingen i revisjonsselskapet. Reglene bygger på EU-lovgivning og er i all hovedsak de samme i Sverige.

Betyr dette at partnermodellen står for fall også i Norge? Neppe. I hvert fall ikke blant de store revisjonsselskapene. Revisjonsgiganter som EY, PwC, Deloitte, KPMG og BDO har alle investert titalls milliarder i teknologi, og alle har de økonomiske musklene som skal til for å gjennomføre fremtidige investeringer.

Når det gjelder de små og mellomstore revisjonsselskapene, kan imidlertid historien bli en annen. Her kan investeringer fra PE-fond og andre kapitalsterke investorer bli redningen.