Lar seg ikke presse av Trump

EY er et amerikansk og internasjonalt selskap, men det som nå skjer i USA, påvirker ifølge Dar ikke selskapets holdninger.

– Vi har fått brev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, og jeg er stolt over svaret vi gav. Vi gav klokkeklar beskjed om at vi fortsetter vårt arbeid med mangfold og inkludering, som vi også lokalt er forpliktet til etter likestillings- og diskrimineringsloven. Vårt internasjonale slagord, “shape the future with confidence”, har nå fått en enda større betydning, sier han.

Dette betyr imidlertid ikke at Dar ikke er bekymret over det som nå skjer i USA.

– Vi står i en utfordrende tid med høyt endringspress og en usikker omverden. Den globale, økonomiske og geopolitiske ustabiliteten, sammen med rask teknologisk fremgang, skaper en kompleks virkelighet. Det er en virkelighet som krever modige ledere og strategiske beslutninger. Den store geopolitiske usikkerheten står nå øverst på listen til alle kundene våre.

Har Trump kontroll?

Dar mener det er all grunn til å spørre seg om Donald Trump vet hva han gjør.

– Er tollsatsene han sprer om seg med, forhandlingskort? Eller ønsker han faktisk en polarisert verden og et brudd med det europeiske fellesskapet? Jeg vet ikke svarene, men det er ingen tvil om at uforutsigbarheten øker. Som en liten, åpen økonomi er Norge i en spesielt sårbar situasjon, og vi er helt avhengige av hva som skjer i resten av verden.

Han påpeker at økt usikkerhet og nølende satsinger kan komme til å hemme investeringer, utvikling og produktivitet. Dette er ikke bare en trussel mot enkelte selskaper, men mot hele Norges økonomiske utvikling.