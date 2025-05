Bare helt unntaksvis vil det være nødvendig å gi beretning med merknader eller å fratre. Det skjer når ledelsen ikke følger revisors pålegg, eller når tilliten mellom revisor og ledelsen av andre grunner er svekket.

Fravær av kontroll har en betydelig kostnad

Forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet er en viktig oppgave for revisor. Omfanget av alvorlig økonomisk kriminalitet øker. Det bekreftes av politiets siste trusselvurdering. Særlig urovekkende er det at vi ser en utvisking av grensene mellom tradisjonell organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og at internasjonale forgreninger og koblinger til kriminelle gjenger ses stadig oftere.

Vi opplever at de kriminelle i økende grad misbruker legale strukturer – og at det i all hovedsak skjer i virksomheter som er under tersklene for revisjonsplikt.

Ofre for kriminaliteten er, i tillegg til det offentlige, NAV og Skatteetaten, helt ordinære næringsvirksomheter. Enten ved at de forledes til å levere varer på kreditt og ikke får oppgjør, eller at de mister oppdrag til virksomheter som systematisk driver på siden av loven.

En viktig del av totalforsvaret

Omfanget av svindel mot det offentlige og finansnæringen anslås å utgjøre mer enn 15 milliarder kroner årlig. NAV alene anslår omfanget til 5 milliarder pr. år. Særlig merverdiavgiftsvindel, men også svindel mot øvrig næringsliv og privatpersoner, øker.

Bare om vi står sammen, kan vi lykkes i å bekjempe den sterke veksten vi ser i bedragerier og annen organisert økonomisk kriminalitet. Alle samfunnets ressurser må tas i bruk, og vi må etablere gode systemer og kanaler for kommunikasjon og informasjonsdeling i sanntid – i det offentlige og mellom det offentlige og private.

Og det må gjøres på en måte som ikke gjør byrdene større enn nødvendig for den seriøse delen av næringslivet, som er de fleste.

Det er alvor nå. Dagens trusselbilde utfordrer tillitssamfunnet vårt og krever handling. Vi som bransje stiller opp. Fordi tillit er det mest verdifulle vi har.