– Rådgivningstjenester på regnskapsførerplattformen er noe vi har sett lite til, og jeg har spurt meg hvorfor. Nå går vi “all in” og har helt klart ambisjoner om å bygge opp et av Norges største rådgivningsteam på skatt og avgift. I løpet av to–tre år er planen å ha nærmere 50 advokater og rådgivere i Aider-advokatene, sier Andreas Vik.

En bransje i endring

Ingebrigtsen påpeker at den norske regnskapsbransjen har endret seg voldsomt de seneste årene.

– Den kursen har Aider vært med på å sette. Det er et selskap hvor alt er på plass både kompetansemessig og businessmessig. Jeg ser på meg selv som en fagmann, men det å få være med på å bygge opp et nytt miljø innenfor skatt og avgift trigger meg veldig. I et regnskapsbyrå tror jeg dessuten at jeg kommer enda tettere på de faglige problemstillingene og utfordringene enn hva jeg har gjort tidligere, sier han.

Styreleder Knut Grotli i Aider deler Ingebrigtsens entusiasme og understreker viktigheten av å få nettopp ham med på laget.

– En bedre operativ fagmann enn han finnes ikke her i landet, og hans personlighet og faglige tyngde skaper også tillit i en rekrutteringsprosess. At vi i tillegg får med en kapasitet som Cathrine Lund, borger for at vi skal klare å levere på de høye ambisjonene våre, sier han.

Fullt kjør

Selv om Ingebrigtsen nå skifter beite fra PwC til Aider-advokatene, er han klar på at dette ikke innebærer noen nedtrapping.

– Det blir fullt kjør. I første omgang ønsker vi å bygge opp et kompetansemiljø rundt skatt og avgift, men det er flere dimensjoner her. På litt lengre sikt har vi også ambisjoner om å satse på både selskapsrett og arbeidsrett. Vi kommer også til å knytte til oss et internasjonalt nettverk, slik at vi kan gi våre kunder skatte- og avgiftsråd for etableringer og annet i utlandet, sier han.

Alle detaljer rundt hvordan avdelingen skal struktureres, er ennå ikke avklart.

– Aider-advokatene er fremdeles i startfasen, og det gjenstår strategiske avgjørelser. Lovgivningen er blitt mer liberal, slik at det nå er fullt mulig å bygge opp et juridisk miljø uten at man trenger å organisere det som et tradisjonelt advokatselskap. Det er imidlertid nødvendig hvis vi ønsker å ta noen av våre kunders saker for retten, sier styreleder Grotli.

Teknolog og jus

Ingebrigtsen mener at den tunge teknologisatsingen Aider gjennomfører på regnskapssiden, også vil komme Aider-advokatene til nytte.

– Den kommer vi til å kapitalisere på. Vi ser en økt sammenfiltring av teknologi og jus, sier han.

Den nye avdelingen innebærer nok en utvidelse av Aiders tjenestetilbud, som fra før består av alt fra regnskap og teknologi til rådgivning, outsourcing og lønnstjenester.

– Vi skal hente inn nye kunder til resten av butikken, og vi er allerede i ferd med å plukke ut bransjer vi ønsker å satse litt ekstra på. De som peker seg ut, er blant annet eiendom, finansiell sektor, akvakultur og kraft, sier Trond Ingebrigtsen.