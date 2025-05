– Handler om mye mer enn ChatGPT

– Den lave prosentandelen tror vi skyldes at mange setter likhetstegn mellom KI og generativ KI. De store språkmodellene er nå så gode at du tror du snakker med et menneske når du kommuniserer med dem. KI handler imidlertid om mye mer enn bare ChatGPT, sier Andersen.

Han påpeker at selskaper som har jobbet med KI over tid, klarer å hente ut betydelige kvalitetsforbedringer og forbedret effektivitet gjennom smart bruk av data.

– KI har allerede hjulpet mange bedrifter med å oppnå høyere lønnsomhet. Hypen rundt generativ KI har gjort enda flere bedriftsledere klar over potensialet som ligger i teknologien.

Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at de klarer å utnytte dette potensialet.

– Mange toppledere sier at de ønsker å satse på KI, men de vet kanskje ikke hvorfor. Det blir en form for hygiene­faktor. De har store forventninger, men vet ikke hvordan de skal bruke KI-en til å oppnå konkurransefortrinn. De har ikke en plan for hvordan teknologien skal støtte og synliggjøre forretningsstrategien, sier Andersen.

PwC globalt har valgt å fokusere på KI – ikke utelukkende den generative delen av teknologien.

– Vi tror dette er riktig tilnærming for enda flere norske virksomheter, hvor det å ha en tydelig strategi for hvordan man skal benytte seg av denne teknologien i en forretningskontekst, blir viktig. Vi tror at når hypen rundt generativ KI legger seg, vil mange bedrifter greie å prioritere riktig for å oppnå bedre lønnsomhet.

Språkmodeller: - De store språkmodellene er nå så gode at du ifølge Lars Meinich Andersen tror at du snakker med et menneske når du kommuniserer med dem. Foto: Dado Ruvic/Illustration/Reuters/NTB

Tre råd

Lars Meinich Andersen har tre råd til hvordan man bør gå frem:

Bygge kompetanse. Forstå hva KI faktisk kan og ikke kan gjøre. Toppledere må forstå hva det handler om, og hvilke muligheter de har.

Prioritere. Sette en tydelig retning for hvor KI har størst effekt. Det gir bedre resultat å satse på KI der det gir reell forretningsverdi, fremfor å spre ressursene for tynt utover mange initiativ.

Skalere opp. Gå fra å teste mange små piloter til å skalere opp tiltak med større effekt innenfor prioriterte områder.

Tidligere digitale trender, som internett, mobil, cloud og sosiale medier, har ifølge Andersen vist at de selskapene som evner å tilpasse forretningsstrategien og produktene sine til kundens behov som følge av teknologisk nyvinning, er de som står seirende igjen.

– I 2002 var det ikke gitt at det var Apple, og ikke Nokia, som skulle bli verdens mest verdifulle selskap 20 år senere. I 2021 hadde de færreste hørt om OpenAI. I 2025 er det ingen tvil om at de selskapene som klarer å tilpasse seg mulighetene KI gir – enten i form av intern effektivisering eller nye markedsmuligheter – er de som står best rustet for fremtiden.

Henger etter

I Norge mener PwC-partneren at det er et problem at både toppledere og styrer har for lite teknologiforståelse.

– Her henger vi etter mange andre land, men bildet er ikke helt svart-hvitt. Media har kommet langt, og jeg er spesielt imponert over Schibsted. Energibransjen er også flinke, særlig innenfor trading. Bank og forsikring ligger også langt fremme, og vi ser at retail gjør det bra på logistikk. I det offentlige er det særlig Skatteetaten som peker seg ut i positiv retning, sier han.