40 år med overskudd

– Systemet gir god støtte til å klare seg på egen hånd. Mangler du kompetanse, kan det likevel være hensiktsmessig å få hjelp av en regnskapsfører, spesielt for de mest komplekse problemstillingene i forbindelse med skatt, avgift og årsoppgjør. For mange er samarbeidet mellom regnskapsfører, bank, selskap og system helt avgjørende, sier Rikard Celius Søreng, som er leder for strategiske produkter innen bedriftsmarkedet i DNB og også styreleder i Unimicro.

55.000 kunder

Bankene har ifølge Celius Søreng alltid vært en viktig økonomisk rådgiver for bedriftene i SMB-segmentet.

– SMB-markedet er grunnstammen i norsk næringsliv, og vi ønsker å gjøre det enklere for disse bedriftene å lykkes, gjennom enklere og bedre økonomistyring. Unimicro hjelper oss med å oppnå dette. I Norden er det i tillegg sterke tradisjoner for et omfattende samarbeid mellom bankene.

I mars passerte Unimicro 55.000 kunder, og kundemassen er mer enn femdoblet i løpet av de seneste fire årene. Fintech-selskapet har selskaper med mellom null og 100 ansatte som sin hovedmålgruppe.

– Vi har brukere i alle størrelser, fra nystartede gründerselskaper til selskaper med over 100 ansatte. Løsningen er fleksibel, så vi tilpasser grensesnittet til brukeren. Cirka halvparten av kundene våre fører regnskapet selv. Det er helt klart mulig å håndtere regnskapet på egen hånd, men det er godt tilrettelagt også for at en regnskapsfører skal kunne hjelpe, sier Kjartan Solvi.

Fiken-gründer Bendik Gill Bakken hevdet i Kapitals regnskaps- og rådgivningsbilag i fjor høst at Excel og papirarket var deres største konkurrent i regnskapsmarkedet.

– Akkurat det stemmer nok ikke helt med virkeligheten. Vi ser absolutt på Fiken som en av våre konkurrenter, og det er ingen tvil om at Fiken er en meget sterk aktør mot de minste SMB-kundene, sier Solvi.

Rigget for vekst

2025 har startet meget bra for Unimicro, og Solvi har store vekstambisjoner for selskapet.

– Vi er rigget for vekst og kan skalere. Målet vårt er å doble antall kunder i løpet av to år. Plattformen er skalerbar, og vi har sterke distributører gjennom bankene og regnskapsførere.

Unimicro er ifølge Solvi langt fremme også når det kommer til kunstig intelligens.

– Vi har eksperimentert mye, og kunstig intelligens har gjort hverdagen enklere, spesielt for såkalte «do it yourself»-kunder, sier han.