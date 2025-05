Rekordvekst for Xledger

I 2024 omsatte Xledger-konsernet for 600 millioner kroner, sammenlignet med 490 millioner kroner året før. Norge sto for rundt 65 prosent av totalomsetningen. Pr. mars i år lå de totale inntektene på en run-rate for 12 måneder på rundt 700 millioner kroner.

– Det er i det norske markedet vi vokser mest. Produktet vårt er bra, markedet er godt. I fjor vokste våre abonnementsinntekter med 25 prosent globalt og med 30 prosent i Norge, sier Carlsen.

Omsetningen til Xledger har siden 2020 vokst fra 270 til 600 millioner kroner i fjor.

Tungvektere på kundelisten

Xledger har i mange år hatt regnskapstungvektere som BDO, View Group og Aider som partnere. Nå har også det internasjonale konsernet Azets inngått samarbeid med Xledger.

– Vi har i flere år jobbet for å få til et samarbeid med Azets. Dette er utvilsomt en milepæl for oss, sier Carlsen.