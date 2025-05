– Den største omleggingen på mange år

– Driftsresultat er også etter dagens praksis mye brukt, men uten at det er regulert eller definert i IFRS. Derfor er det i mange tilfeller vanskelig å sammenligne ulike selskapers driftsresultater – i så måte vil den nye standarden ha en åpenbar effekt på brukernes mulighet til å gjøre gode resultatanalyser, sier Kvifte.

Et godt eksempel på at innholdet i driftsresultatet endres, er at resultatandeler fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper, samt inntekter fra investeringseiendommer i mange selskaper, skal presenteres som del av selskapenes resultat fra investeringer – og ikke i driftsresultatet, slik mange selskaper gjør etter dagens praksis. Et annet eksempel gjelder valutaeffekter, som i dag oftest presenteres som en del av finans, men fremover skal fordeles mellom alle de fem nevnte kategoriene. Dette gjør at standarden kan ha ekstra stor effekt på selskaper med virksomhet i mange land og et stort omfang av transaksjoner i ulike valutaer.

– Som følge av at enkelte poster i resultatoppstillingen flyttes og nye summelinjer introduseres, vil nøkkeltall som investorer og analytikere er opptatt av – som for eksempel driftsresultat, EBIT og EBITDA – kunne påvirkes. Det er derfor viktig at investorer og analytikere setter seg inn i effektene av denne standarden, sier Hunskaar.

IFRS 18: – Vi har ikke sett noe som har hatt så stor påvirkning på den finansielle rapporteringen på mange år, sier Steinar Kvifte. Foto: Eivind Yggeseth

Endringer i delsummene i resultatregnskapet kan også ha betydning for beregning av covenants, bonusavtaler og avtaler om betinget oppgjør ved virksomhetskjøp – såkalte “earn-out”-avtaler. – Det er derfor viktig at implementeringen av IFRS 18 også forankres utenfor regnskapsavdelingen, som for eksempel hos ledelsen, styret, legal, IR og treasury, fortsetter Kvifte.

Ledelsesdefinerte resultatmål

Mange selskaper bruker i dag alternative resultatmål (APM-er) i sin rapportering og kommunikasjon av finansielle data. ESMA og Finanstilsynet har publisert retningslinjer for hvordan slike måltall skal presenteres når de brukes i kommunikasjonen utenfor finansregnskapet. Gjeldende IFRS har ingen eksplisitt regulering av presentasjon og opplysninger om APM-er i finansregnskapet.

– Mange brukere har etterspurt opplysninger om slike måltall også i regnskapet, for å bidra til økt relevans og sammenliknbarhet – men også for å øke åpenheten rundt slike måltall, sier Hunskaar.

Med IFRS 18 innføres begrepet ledelsesdefinerte resultatmål, eller MPM-er. Med MPM menes resultattall (inntekter og kostnader) som ikke er definert eller spesifisert i IFRS, og som benyttes i kommunikasjon utenfor regnskapet for å kommunisere ledelsens syn på selskapets resultat til brukerne. IFRS 18 krever opplysninger om alle MPM-er som benyttes, i en egen note i regnskapet. Enkelte APM-er som i dag hyppig benyttes av selskaper – for eksempel ebitda og andre justerte resultater – er MPM-er og skal derfor opplyses om i regnskapet etter IFRS 18.

– Når MPM-er skal opplyses om i regnskapet, underlegges disse også revisjon – noe som brukerne av regnskapet har etterlyst, sier Kvifte.

Ikrafttredelse og implementering

Den nye standarden gjelder fra 1. januar 2027. Sammenlikningstallene skal omarbeides. Det betyr at selskapene må ha tilrettelagt for innhenting og bearbeiding av nødvendig informasjon fra og med 2026 – og for selskaper som gir ytterligere en sammenlikningsperiode, må dette være på plass allerede i 2025.

– Flere selskaper kan ha behov for å oppgradere sine interne informasjonssystemer for å identifisere og innhente informasjonen som kreves. – Gitt kravet til omarbeiding av sammenlikningstallene er det viktig at selskapene begynner tilpasningen til IFRS 18 tidlig. Vi forventer at de fleste foretak vil måtte gjøre tilpasninger i kontoplaner, prosesser for datafangst samt også i ESEF-taggingen, sier Lars Mørch Hunskaar.