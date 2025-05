Regnskapsbransjen når nye omsetningshøyder

Årlig analyserer Regnskap Norge utviklingen av en rekke nøkkeltall i regnskapsbransjen, blant annet omsetning. Det vi kan konstatere er en jevn og god vekst i omsetningen de siste årene både målt i markedspriser (nominell vekst) og faste priser (volumvekst). Totalt omsatte bransjen i 2024 for rundt 23 milliarder kroner. Ved siden av dette kommer omsetningen som systemleverandørene har.

En viktig faktor som bidrar til denne veksten, er økt produktivitet. Våre analyser viser at produktivitetsvekst er en betydelig sterkere vekstimpuls enn økning av arbeidsstyrken. Vi ser at regnskapsbransjens evne til å produsere mer med samme innsats skyldes to hovedfaktorer: For det første har bransjen et sterkt fokus på medarbeiderutvikling, og for det andre jaktes det kontinuerlig på forbedringer i effektivitet og teknologi.

Dette harmonerer godt med andre forhold vi kjenner i regnskapsbransjen; nemlig behov for arbeidskraft og hvordan teknologi og digitalisering bidrar til å løse utfordringene med tilgang på arbeidskraft.

Mer teknologi og mer rådgivning?

Når vi bryter omsetningen ned på ulike tjenesteområder, ser vi at majoriteten av oppdragene fortsatt knytter seg til tradisjonelle regnskapstjenester, årsoppgjør, lønn og HR. I mindre grad, og på et stabilt lavere nivå, finner vi blant annet rådgivning.

Regnskapsbransjen er en teknologidrevet bransje, og vi ser at teknologisk utvikling og digitalisering har en betydelig innvirkning på omsetningen gjennom å frigjøre kapasitet til enten å produsere mer av det samme, eller å produsere andre og mer verdiskapende tjenester - som for eksempel rådgivning. Hittil har vi sett at bransjen produserer mer av det samme, spørsmålet er om det vil fortsette.

Regnskap Norge har forventning om at vi fremover vil se økning i andel rådgivningsoppdrag. Det vil være naturlig i takt med fortsatt digitalisering og effektivisering av rutineoppdrag, samtidig som et stadig mer komplisert regelverk øker behovet for hjelp til både å tolke og forstå regnskapsdata, og å etterleve lover, regler og rapporteringskrav.

Stor nytte for oppdragsgiver

Det er ingen tvil om at rådgivning er av stor nytte for oppdragsgiver og gir merverdi utover den tradisjonelle og rene regnskapsføringen. Da er det tilsvarende naturlig at dette gjenspeiles i prisingen. Det ligger mye kompetanse og verdi i rådgivning, og det skal vi være stolte av.

For noen kan det være litt uvant å tenke på denne måten. Det som er viktig er god forventningsavklaring. Det å være tydelig på hva som ligger innenfor og utenfor regnskapsoppdraget er avgjørende. Da er det lettere også å være tydelig på at hva som er en ekstra tjeneste, og som naturlig prises deretter.

Regnskap Norge har forventing om at bransjeomsetningen vil øke også i 2025. Mye av dette vil helt sikkert fortsatt være økt produksjon av de tradisjonelle tjenestene, men vi tror også vi vil se gradvis vekst på andre tjenesteområder. Og da vil trolig nye oppdrag knyttet både til bærekraftsrapportering og rådgivning kunne bli utslagsgivende.