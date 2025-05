Fortsatt stor appetitt på bærekraft

Ifølge Lorentsen er ESG i dag en naturlig del av selskapets tjenester – fra regnskapsfører, lønnskonsulent og IT-utvikler, til HR-konsulent, strategirådgiver og Azets’ eksperter på klima, miljø og sosiale forhold.

Går ikke av moten

– ESG går ikke av moten med Omnibus. Dette er snarere en flott mulighet til virkelig å få innsikt i ESG-påvirkning, effekter og hvordan selskaper kan bli bedre rustet for fremtiden, sier han.

Azets tok umiddelbart kontakt med kundene etter at EU-kommisjonen i februar la frem et omfattende vedtak – Omnibus – for å forenkle EUs bærekraftsregler.

– Ingen har trukket seg fra pågående prosjekter. For oss er det utvilsomt et tegn på at kundene har full tillit til oss, og at de tror på bærekraft som en styrke for konkurranseevnen.

Lorentsen og Azets er sikre på at en rekke små og mellomstore bedrifter ønsker å rapportere på bærekraft frivillig.

– Ja, vi mener appetitten fortsatt er stor. Ikke bare for å vise kunder, banker, investorer og markedet hvordan selskapet planlegger å være en attraktiv samarbeidspartner, men også fordi innsikt i egen virksomhet og verdikjede gir et godt beslutningsgrunnlag for fremtidig verdiøkning og lønnsomhet.

100 bærekraftsprosjekter: Azets styrer over 100 bærekraftsprosjekter fra hovedkontoret på Skøyen i Oslo. Foto: Azets

100 bærekraftsprosjekter

Azets har hittil gjennomført godt over 100 bærekraftsprosjekter. Lorentsen mener bærekraftsrapportering definitivt vil være et konkurransefortrinn, også for mindre bedrifter. Banker, investorer og kredittinstitusjoner bruker denne informasjonen i sine investeringsbeslutninger, mens myndigheter benytter den til å verifisere at selskapene følger lover og anbefalinger. I offentlige anbud skal klima og miljø vektes med minst 30 prosent. Store virksomheter stiller stadig strengere krav til potensielle leverandører om å dokumentere sitt fotavtrykk – både innen klima, miljø og sosiale forhold som menneskerettigheter.

Lorentsen vil gjøre slutt på myten om at bærekraft er forbeholdt de største virksomhetene, bare fordi rapporteringskravene ofte er rettet mot dem.

– Jeg vil heller snu på det og si at innsikt i selskapets bærekraftsarbeid og data er enda viktigere for et SMB-selskap, som kanskje har mer konkurranse og press på seg for å lykkes. Dette handler ikke om rapportering for rapporteringens skyld. Det er informasjon selskapet er avhengig av for å kunne ta gode strategiske valg og styrke konkurransekraften.

Økt lønnsomhet

Han mener bærekraftsarbeid også kan være en vei til økt lønnsomhet og mer robust drift. Utfordringen – for små, mellomstore og store bedrifter – er at de ofte mangler verktøyene og kunnskapen til å vite hvor og hvordan de kan hente ut gevinstene.

– Vi opplever i ti av ti prosjekter at selskaper ser forbedringspotensial, muligheter for økt lønnsomhet og ikke minst at de blir kjent med hvordan forretningsmodellen faktisk påvirker omgivelsene – enten det gjelder klimaregnskap eller sosial påvirkning i verdikjeden, sier Mats Lorentsen.