Vil ha tilsynsmyndigheter og systemleverandører på banen

– Ansatte hos oss har kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet generelt langt fremme i pannebrasken. Alle ansatte må gjennom et hvitvaskingskurs og vi gjennomfører en overordnet risikovurdering av vår egen virksomhet. En tilsvarende risikovurdering gjør vi også for hver enkelt av kundene våre, sier Bakken.

I kampen mot økonomisk kriminalitet mener han at regnskapsbransjen har en nøkkelrolle gjennom innsikten de har i store og små selskaper i det brede næringslivet, men han mener at dialogen med Finanstilsynet kunne vært bedre. I dag er det i stor grad slik at regnskapsførere, revisorer og finansinstitusjoner gjør den samme screeningen og da blir det fort for mye dobbeltarbeid.

– Her bør det komme et initiativ fra offentlige myndigheter. Finanstilsynet sitter på inngående kunnskaper om trusler og risikoinformasjon. Dette er verdifull informasjon for både regnskapsfører og revisor, som i større grad skulle være lagt til grunn for hvilke tiltak som settes inn på de ulike områdene. Det er de næringsdrivende som betaler kostnadene for de tiltakene som gjennomføres, og det er en samfunnsplikt i hvert ledd å ikke belaste med mer enn det som er nødvendig for å nå målet, sier han.

Ønsker dialog: Azets mener at dialogen med Finanstilsynet, her representert ved direktør Per Matis Kongsrud, kunne vært bedre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Felles mål

Målet for både regnskapsfører, revisorer og tilsynsmyndigheter er å luke ut useriøse og kriminelle aktører fra næringslivet.

– Det er de seriøse kundene vi har fokus på, De useriøse får andre ta seg av. Våre kunder kan imidlertid også bli lurt, uten at de er skurken av den grunn. Vi i Azets kan heller ikke gardere oss 100 prosent mot at noen kjeltringer kan prøve å lure seg inn i våre systemer, sier Bakken.

Azets har et stort hvitvaskingsapparat i ryggen. Det samme er ikke tilfelle for de mindre regnskapsbyråene.