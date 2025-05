– ESG-standarder like viktig som IFRS

EU-kommisjonen la 26. februar frem et omfattende forslag om å forenkle EUs bærekraftsregelverk. Målet er å lette rapporteringsbyrden med 25 prosent for de store foretakene og 35 prosent for små og mellomstore bedrifter. Omnibusforslaget for bærekraft er det første av flere tiltakspakker som er ventet fra EU de neste årene. Tiltakene kommer som en del av EUs nye femårsplan. Nøkkelordet er konkurransekraft, med et ønske om å få fart på europeisk industri og lukke gapet mellom EU og stormakter som Kina og USA.

Forenklingen for bærekraft inneholder forslag til regelverksendringer knyttet til bærekraftsdirektivet, aktsomhetsdirektivet og taksonomiregelverket. Dersom forslaget innføres, vil omtrent 80 prosent færre selskaper i EU være rapporteringspliktige.

Vil merkes

Guro Heimvik og Kristine Flateland er begge bærekraftsrevisorer hos Deloitte. Heimvik er partner og leder for klima- og bærekraftstjenester i Audit & Assurance, mens Flateland er leder for ESG-attestasjoner.

– Det er klart at det vil merkes at det nå bare er mellom 200 og 300 norske selskaper som må forholde seg til EU-direktivene fra 2027, mens det tidligere var lagt opp til at rundt 2.000 selskaper var lovpålagt å rapportere etter disse direktivene i bølge to fra 2025. Vi står imidlertid fortsatt overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og det grønne skiftet, sier Heimvik.

– Bærekraftig omstilling må forbli topp prioritet. At EU og Norge eventuelt letter på kravene til rapporteringen, løser ikke de underliggende utfordringene vi har, og behovet for et mer bærekraftig næringsliv. For å lykkes med dette er det også viktig at interessentene har tillit til det virksomhetene kommuniserer.

Flateland påpeker at det er ingen tvil om at fremtidens revisorer like fullt bør ha kontroll på både finansiell informasjon og bærekraft.

– I Deloitte tror vi at det å være skikkelig god på bærekraftsrapportering vil være en forutsetning for å være en relevant revisor for næringslivet – uavhengig av hva som skjer med implementeringstakten i det korte bildet. Vi er sparringspartnere til selskapene, og det er vi som skal gi tillit til informasjonen ved å attestere på bærekraftsrapportene, sier hun.