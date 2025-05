– Styre og ledelsen må komme på offensiven

Dette er én av konklusjonene i PwCs CEO Survey 2025.

4.701 toppledere i hele verden har svart på årets undersøkelse, som handler om tre hovedtemaer:

To megatrender – kunstig intelligens (KI) og klimaendringer

Fornyelse av forretningsmodell

Makroøkonomisk utvikling og trusler

Undersøkelsen viser ifølge leder for revisjon i PwC Norge, Eli Mo Helgesen, at norske ledere er for optimistiske.

– Vi kan ikke fortsette som før. Svært få vil overleve uten endring, og endring er normalt, sier hun.

Norge ligger nå på 21. plass i Global Innovation Index, med kun to selskaper blant de 30 nordiske selskapene med høyest børsverdi. I 2007 hadde vi sju selskaper på denne listen.

– Vi er for forsiktige. Styrene og ledelsen må bli mer offensive. Fokuset er for mye på risikoreduksjon, noe som kan være bra, men det må ikke gå på bekostning av innovasjon og offensivitet. Dette er en klar topplederutfordring.

Attraktive investeringsobjekter

Moe Helgesen mener at europeiske land og selskaper er attraktive investeringsobjekter.

– Investeringer i gode selskaper i gode land er aldri feil. Likevel oppfattes Norge ikke som et godt investeringsland nå. Vi har en ensidig økonomi og stor politisk usikkerhet, samt utfordringer med rente, valuta og uforutsigbar skattepolitikk, sier hun.

Til tross for optimistiske forventninger om økonomisk vekst, viser ikke topplederne like stor tro på inntektsvekst i sine egne bedrifter. Kun 4 av 10 toppledere tror på inntektsvekst for sine bedrifter det kommende året.

PwC-revisoren påpeker at Norge har et høyt utdannelsesnivå og gode lønninger, noe som sikrer nødvendig kompetanse og stabil arbeidskraft.

– Norske toppledere trenger derfor ikke bekymre seg like mye for mangel på nøkkelkompetanse, men det må være lønnsomt å drive forretninger i Norge. Vi har vært for selvtilfredse for lenge – noe som gjelder hele Europa – og derfor har vi havnet bakpå.

Stor tillit til kunstig intelligens

PwCs CEO Survey viser også at norske toppledere har stor tillit til kunstig intelligens, og mange planlegger å integrere KI i strategiske kjerneområder som forretningsprosesser, arbeidsflyt og teknologiplattformer. Topplederne ser stort potensial i å ta i bruk KI, spesielt der det er enklest å integrere.

Norske toppledere rapporterer at effektiviteten i arbeidstiden har økt betydelig med generativ KI, men den økonomiske avkastningen er ikke like stor som hos globale selskaper. Dette kan tyde på at potensialet for økonomisk gevinst fra KI ikke er fullt utnyttet i Norge.

95 prosent av de norske selskapene i undersøkelsen har gjort klimavennlige investeringer de siste fem årene, sammenlignet med et globalt gjennomsnitt på 85 prosent. Dette viser at norske selskaper er mer proaktive enn sine globale motparter.

Norske investorer er også opptatt av klima. 71 prosent mener at ESG bør være en del av forretningsstrategien, og omtrent tre fjerdedeler er villige til å øke investeringene i selskaper som iverksetter klimarelaterte tiltak.