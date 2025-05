Tollens renessanse

Da jeg arbeidet i Finansdepartementet på 1990-tallet, var toll et tema med fortidens anstrøk over seg. WTO-avtalen, som i 1995 erstattet og utvidet GATT fra 1947, satte frihandel av varer i forsetet, og tollmurer ble i stor grad ansett som gårsdagens løsninger.

Viktige norske unntak var (og er fortsatt) landbruksvarer og fiskeriprodukter, og det finnes også en og annen «slenger» på tekstilområdet. Men hovedbildet var at toll ikke skulle være et sentralt virkemiddel i handelspolitikken.

Nå er ord som handelskrig, US reciprocal tariffs og counter measures igjen blitt begreper vi diskuterer, og siden verden nå plutselig er annerledes, kan det være nyttig å ta et overordnet blikk på noen sentrale begreper og temaer knyttet til toll.

Området er teknisk komplekst, men det kan være nyttig med en kortfattet oversikt over noen grunnleggende prinsipper og begreper man må ha kontroll på: klassifisering, opprinnelse og tollverdi.

Hva er en vare?

Skal man legge toll på en vare, må man vite hva slags vare det er snakk om. Det høres tilforlatelig og enkelt ut, men det blir fort komplisert. Tenk deg en jakke. Betyr det noe hva den er laget av? Hva om den har innebygde varmetråder og kan kobles til et lite batteri? Hva om ermene kan tas av og den fungerer som en vest?

Poenget er at ordene vi bruker i dagligtale, og en normal forståelse av hva en gjenstand er, er for lite presise. For å kunne ha et enhetlig begrepsapparat internasjonalt, er det utarbeidet et system for kategorisering av varer: kalt HS-konvensjonen på norsk – populært kalt tolltariffen. Per i dag benyttes dette av over 200 land, og godt over 90 prosent av verdenshandelen er omfattet.

Prosessen med å bestemme hvordan en vare skal kategoriseres etter dette systemet, omtales som vareklassifisering – eller tariffering.

HS-konvensjonen består av en oppdeling i seks siffer, der siffer 1 og 2 viser kapittel, siffer 3 og 4 viser varens posisjon i kapittelet, og siffer 5 og 6 viser en mer detaljert oppdeling. Enkelte land har også flere siffer for å skille ytterligere. Det bærende prinsippet er at om man importerer en vare, er det nødvendig å vite hvilket nummer denne varen har etter HS-konvensjonen. Det er nemlig det grunnleggende, magiske koblingspunktet for å avgjøre blant annet om det er toll eller ikke, og eventuelt hvilken tollsats som gjelder.

Dessuten betyr HS-konvensjonens globale utbredelse – i prinsippet – at en og samme vare skal få samme varenummer (klassifisering) uavhengig av hvilket land den importeres til.