AI gir fest for konsulenter

Kunstig intelligens har vært det store buzz-ordet en lang periode, og AI er en gjennomgangsmelodi når Kapital har snakket med fire topper i ledende konsulenthus. Men ikke alle er enige:

– Det er ingen tvil om at hypen kom før realiteten, slik det vanligvis er, kontrer Ateas toppsjef, Steinar Sønsteby.

Uansett: Veksten for konsulentbransjen i Norden er opp 5,7 prosent og doblet seg i 2024, sammenliknet med året før. For første gang passerer markedet for konsulenter innen teknologi og innovasjon to milliarder euro. Det går frem av 2024-rapporten fra analysefirmaet Source. Rapporten tar for seg såkalt big consulting, store og middels store konsulentselskaper som har over 50 ansatte. I tillegg til konsulentselskapene har150 av deres store kunder deltatt i undersøkelsen.

De norske IT-aktørene forteller til Kapital at veksten i hovedsak skyldes økt etterspørsel etter kompetanse innen særlig kunstig intelligens, skyteknologi og cybersikkerhet.

Investeringer i ny og banebrytende teknologi har det siste året vært i fokus for konsulentenes kunder. Og når man legger mye penger i noe, vil man gjerne at det virker og at man oppnår full effekt. Derfor leier man inn kyndig hjelp – og mer skal det visstnok bli. Nesten to tredjedeler av selskapene i undersøkelsen sier de vil øke denne type investeringer i betydelig grad. I praksis betyr det blant annet at mange har snust på AI, men at enda større satsinger sannsynligvis venter.

For teknologikonsulenter i Norden vokste markedet i fjor med hele 7,7 prosent. Veksttallet for hele konsulentbransjen i Norge – alle disipliner inkludert, er 5,2 prosent. Det betyr at vi ligger bak både Sverige (6,6 prosent) og Danmark (6 prosent).

AI fra pilot til skalering

IT-giganten Sopra Steria, som har 3.300 ansatte i Norge, rapporterer om løft i etterspørselen etter selskapets tjenester.

– Vi opplever en solid vekst i tråd med – og faktisk noe over – utviklingen som beskrives i rapporten. Fra 2023 til 2024 har vi hatt en tosifret vekst, sier administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti og fortsetter: