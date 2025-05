EY-topp kåret til årets leder

– Dar har en uredd og tydelig stemme. Han tør å være en frontfigur, og han står opp for mangfold og inkludering, sier styreleder i ODA, Kine Dahl.

Dar mener at verden nærmest er blitt snudd på hodet etter at Donald Trump ble president i USA for andre gang.

– Man kan lure på om man forstår rekkevidden av den politikken som føres, og hvilke konsekvenser det kan få for verdensøkonomien. Selv om det kan virke enklest å følge føringene som kommer og holde seg i bakgrunnen, mener jeg at det nå er enda viktigere at vi møtes, snakker sammen og forstår hverandres utgangspunkt. Løsningen er dialog og gode samtaler, sier han.

Norge og hele Europa står ifølge Dar overfor utfordrende tider med høyt endringspress og en usikker omverden.

– Den globale, økonomiske og geopolitiske ustabiliteten, sammen med rask teknologisk fremgang, skaper en kompleks virkelighet. Det vi trenger, er ledere som tør å ta modige beslutninger.

Dar påpeker at en usikker verden kan komme til å hemme både investeringer, utvikling og produktivitet.

Økt usikkerhet

EYs ferske CEO Outlook viser at 98 prosent av CEO-ene som ble spurt, sier at de føler på økt usikkerhet på grunn av handelskrigen.

– Transformasjonen innenfor teknologi og bærekraft må fortsette. Skjer det ikke, vil man tape konkurransekraft. I dag er det mange bedrifter som har fokus på kostnader og påvirkning på forsyningskjeder. Det er definitivt riktig, men etter min oppfatning er det da enda viktigere å ta beslutninger som ikke svekker konkurransekraften, sier Arbab Dar.