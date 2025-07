Finanstilsynet avdekket alvorlige feil og mangler

DN skrev i februar at RSM Norge satt på flere sider av bordet da en nå avdød advokat tilbød folk i Stavanger å låne ut penger til høy rente uten at det var reelle låntakere i andre enden.

Den såkalte lånepyramiden raknet i fjor sommer. Siden da har det pågått et hektisk arbeid fra flere hold, både for å sikre verdier og finne ut hva som har skjedd, ifølge DN.

Overtredelser

Onsdag publiserte Finanstilsynet en tilsynsrapport av RSM Norge, og skriver at det foreligger overtredelser av revisorloven i utførelsen av revisjonsarbeidet.

Det var en RSM Norge-partner ved Sandnes-kontoret som var revisor for den avdøde advokatens to private selskaper, et advokatfirma der den nå avdøde advokaten jobbet i 28 år og et selskap som lånte penger inn til advokaten.

Revisoren ble i fjor varslet om vedtak om tilbakekall av godkjenningen som statsautorisert revisor, men før det ble effektuert sa han fra seg godkjenningen.

Millionbøter

Finanstilsynet gjennomførte også et tilsyn mot RSM i november 2023 og ble den gang ilagt to bøter på til sammen to millioner kroner , for brudd på revisorloven og brudd på hvitvaskingsloven, skriver DN.

Lena Angela Nesteby, markeds- og kommunikasjonsdirektør i RSM, kommenterer Finanstilsynets rapport i en epost til DN:

– RSM har hatt en løpende og konstruktiv dialog med tilsynet for å bidra til å opplyse saken. RSM Norge tar kritikken på alvor. Samtidig er vi tilfredse med at Finanstilsynet påpeker at RSM har iverksatt forbedringstiltak for å styrke kvalitet i revisjonsarbeidet. Disse omfatter en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av lover og regler, samt styrking av kvalitetskontroll, IT-systemer, og kompetanseheving.