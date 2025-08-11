I dag ble det annonsert at Deloitte Norge skiller ut deler av virksomheten sin til Cedra Norge.

Det omfatter 13 regionskontorer med 290 ansatte og 27 partnere som primært har levert revisjon, rådgivning og advokattjenester til mindre og mellomstore virksomheter (SMB). Denne delen omsetter for omtrent 500 millioner kroner.

Tidligere er det varslet at de fire store (PwC, Deloitte, EY og KPMG) velger å trekke seg ut av SMB-markedet, til fordel for økt satsing på de større bedriftene. I starten av juni ble det kjent at 20 lokale revisjonskontorer forsvinner ut av PwC Norge av tilsvarende grunn. Nå henger Deloitte Norge seg på bølgen.

– I dag har vi revisjonsklienter fra små aktører til svære globale konsern. Vi mener det kan være en annen revisjonsaktør som på en bedre måte kan ivareta kunder i SMB-markedet, sier adm. direktør Cecilia Flatum i Deloitte Norge.

Flatum legger ikke skjul på at de lenge har vært nummer tre blant de fire store. Det har vært utfordrende å bli markedsledende, men at utskillelsen de gjør nå er et viktig ledd for å bli mer fokusert på mellomstore, store og vekstorienterte selskaper.

Spisset PE-satsing

Bak satsingen står det nordiske private equity-selskapet Adelis Equity. Tidligere i år gikk Adelis inn i det svenske revisjonsmarkedet, ved etableringen av Cedra Sverige.

Cedra Sverige oppsto i starten av 2025, da fem revisjonsselskaper slo seg sammen, og fikk Adelis i ryggen som minoritetseier. I ettertid har de bygget seg opp som en ledende tilbyder av revisjons- og rådgivningstjenester i Sverige. I juni kjøpte de blant annet 13 svenske PwC-kontorer, og i juni har de fortsatt å kjøpe tre svenske Deloitte-kontorer.

Adelis vil bli vekstpartneren i nyetablerte Cedra Norge, der Deloitte vil bli «stammen» i det nye selskapet.

– For oss har det vært viktig at våre partnere, ansatte og kunder blir den kjernen som et nytt selskap springer ut fra. Det er det vi får til nå, siden vi har vært raske og allerede kommet i en posisjon der vi er klare for lansering, sier Flatum.