I dag ble det annonsert at Deloitte Norge skiller ut deler av virksomheten sin til Cedra Norge.
Det omfatter 13 regionskontorer med 290 ansatte og 27 partnere som primært har levert revisjon, rådgivning og advokattjenester til mindre og mellomstore virksomheter (SMB). Denne delen omsetter for omtrent 500 millioner kroner.
Tidligere er det varslet at de fire store (PwC, Deloitte, EY og KPMG) velger å trekke seg ut av SMB-markedet, til fordel for økt satsing på de større bedriftene. I starten av juni ble det kjent at 20 lokale revisjonskontorer forsvinner ut av PwC Norge av tilsvarende grunn. Nå henger Deloitte Norge seg på bølgen.
– I dag har vi revisjonsklienter fra små aktører til svære globale konsern. Vi mener det kan være en annen revisjonsaktør som på en bedre måte kan ivareta kunder i SMB-markedet, sier adm. direktør Cecilia Flatum i Deloitte Norge.
Flatum legger ikke skjul på at de lenge har vært nummer tre blant de fire store. Det har vært utfordrende å bli markedsledende, men at utskillelsen de gjør nå er et viktig ledd for å bli mer fokusert på mellomstore, store og vekstorienterte selskaper.
Spisset PE-satsing
Bak satsingen står det nordiske private equity-selskapet Adelis Equity. Tidligere i år gikk Adelis inn i det svenske revisjonsmarkedet, ved etableringen av Cedra Sverige.
Cedra Sverige oppsto i starten av 2025, da fem revisjonsselskaper slo seg sammen, og fikk Adelis i ryggen som minoritetseier. I ettertid har de bygget seg opp som en ledende tilbyder av revisjons- og rådgivningstjenester i Sverige. I juni kjøpte de blant annet 13 svenske PwC-kontorer, og i juni har de fortsatt å kjøpe tre svenske Deloitte-kontorer.
Adelis vil bli vekstpartneren i nyetablerte Cedra Norge, der Deloitte vil bli «stammen» i det nye selskapet.
– For oss har det vært viktig at våre partnere, ansatte og kunder blir den kjernen som et nytt selskap springer ut fra. Det er det vi får til nå, siden vi har vært raske og allerede kommet i en posisjon der vi er klare for lansering, sier Flatum.
Alle 290 ansatte og 27 partnere går over til Cedra Norge. Deloitte vil ikke ha noen eierstruktur inn i det nye selskapet.
– Nå er det et race
– Gjennom denne transaksjonen etableres en meget sterk plattform for videre vekst innen SMB-markedet i Norge, sier styreleder Svante Forsberg i Cedra.
– Vi har som ambisjon å bli den neste markedslederen i SMB-segmentet i både Norge og Norden, sier han.
Men det er ikke første gang et private equity-selskap uttaler at de har planer om et inntog i revisjonsbransjen.
Tidligere i sommer, meldte det norske private equity-selskapet Longship at de har som mål å lage den nye store aktøren i revisjonsbransjen innen SMB-markedet når tre revisjonsselskap slår seg sammen under merkevaren Grant Thornton. Dette er i etterkant av nyheten om at PwC trekker seg ut av SMB, og Longship uttalte i juni at det blir behov for å skape en ny stor aktør innen dette segmentet.
– Vil det ikke nå bli stor konkurranse mellom Cedra Norge og Longships nye aktør?
– Jo, nå er det et race, svarer Flatum.
– Det er likevel verdt å nevne at Adelis vil bli vekstpartneren i Cedra Norge, mens Longship kun er minoritetsinvestor i den norske revisjonskonsolideringen. Adelis og endringen i Deloitte er vesentlig større og nordisk, fortsetter hun.
– Det blir ingen utbyttefest
– Hva er hovedårsaken til at dere skiller ut SMB-segmentet?
– Vårt mål er å skape to vinnere, som retter seg mot ulike markedssegmenter. I tillegg vil dette styrke Deloitte Norge, og den transformasjonen og satsingen vi kommer til å gjøre, sier Flatum.
– Det kommer nye teknologier og flere reguleringer som gjør at de aller minste selskapene kan være bedre tjent med en mindre aktør som er mer lettbent og som har andre krav. Da kan vi heller fokusere på de største mellomstore og de største internasjonale konsernene. Dette er vi skodd for å jobbe med, både i forhold til teknologistandpunkt og våre interne systemer i forhold til kvalitet, sier hun.
– Hva vil partnerne som fortsetter eller forlater Deloitte få?
– Det er ikke lagt opp til noen direkte utbetaling. Vi er et firma som investerer i fremtiden. Det blir absolutt ingen utbyttefest her nå. Det ligger i våre verdier at vi heller reinvesterer videre i Deloitte Norge, sier Flatum.
– Det blir ingen ekstraordinære utbytter. Så er det klart at i forhold til den prisen Adelis betaler, så blir det en splitt mellom oss i Deloitte og de partnerne som skilles ut. Så disse partnerne får en andel av summen, men det er fordi lønnsstrukturen i private equity er annerledes. Partnerne vil gå inn i en ny partnerstruktur i Cedra Norge, hvor de skal investere deler i det selskapet for å sikre at det blir markedsvinnende, fortsetter hun.