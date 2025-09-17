PwC kutter og selger unna deler

PwC Norge selger deler av revisjons- og rådgivningsvirksomheten til svenske IK Partners og lokale PwC-partnere, fremgår det av en pressemelding. Dette omfatter 20 mindre kontorer som består av 20 partnere og 260 ansatte innen revisjons-, konsulent- og advokattjenester. Et slags PwC i miniatyr.

«Store» PwC i Norge vil etter transaksjonen bestå av sju kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Sandefjord, med mer enn 2.200 ansatte og 160 partnere.

«Skal PwC forbli ledende både i Norge og globalt, må vi fokusere vår innsats og våre investeringer på de områdene vi kan bli best på i fremtiden», uttaler senior partner og administrerende direktør i PwC i Norge, Leif Arne Jensen.

Les også PE-fond på revisorjakt Regnskapsgiganten Azets har vært og er i dialog om oppkjøp av flere norske revisjonsselskaper. – Prisene har vært høye, sier adm. direktør Arne Norheim i Azets Norge.

PwC hadde driftsinntekter på 4,3 milliarder kroner i 2024, som var opp 6,6 prosent fra 2023. Driftsresultatet var på 900 millioner kroner som året før. Resultat før skatt endte på 906 millioner kroner, opp 1,6 prosent fra året før.

Tøffe kutt

PwC UK melder samtidig om minimal vekst og tøffe kutt etter en periode med kraftig ekspansjon, skriver Financial Times.

PwC opplyste onsdag at inntektene for den britiske virksomheten, inkludert operasjoner i Midtøsten, steg 0,4 prosent til 6,35 milliarder pund. De tre foregående årene lå veksten mellom 9 og 16 prosent.

Selskapet bekreftet at det har kuttet stillinger, men uten å oppgi antall. Det beskrev avgjørelsen som «tøff» og presiserte at utgifter til lønn og opprykk lå på nivå med fjoråret.

Les også PE gjør inntog i revisjonsbransjen: – Nå er det et race Deloitte kaster seg på trenden og kvitter seg med hele SMB-segmentet. PE-selskapet Adelis overtar virksomheten og vil bygge en ny revisjonskjempe.

Partnerne i Storbritannia mottok i gjennomsnitt 865.000 pund, omtrent uendret fra 862.000 pund i fjor, selv om veksten falt til null og kostnadene steg. Gjennom målrettet kostnadsstyring og operasjonell omstilling økte det overskuddet ifølge FT.com til 1,37 milliarder pund, opp fra 1,14 milliarder pund året før.

Utfordrende bakteppe

– I et utfordrende makroøkonomisk bakteppe har vi vist motstandskraft og tatt besluttsomme grep for å posisjonere virksomheten vår for bærekraftig vekst som møter interessene og forventningene til alle våre interessenter, sier PwCs seniorpartner Marco Amitrano, ifølge avisen.

Han legger til at selv om de har møtt motvind, bidrar et mer positivt markedssentiment til bedre utsikter på tvers av selskapet.