KPMG selger ti kontorer

KPMG Norge selger deler av virksomheten sin til det nyetablerte revisjonsselskapet Cedra Norge. Avtalen gjelder ti kontorer som primært leverer revisjons- og rådgivingstjenester til små og mellomstore kunder.

– Dette er et viktig strategisk grep, både for oss og Cedra. Med Adelis Equity i ryggen har Cedra svært gode forutsetninger for å lykkes i sitt segment, samtidig som vi i KPMG spisser satsingen mot større kunder, sier KPMG-sjef Rune Skjelvan i en pressemelding.

Konsentrerer virksomheten

KPMG Norge konsentrerer nå virksomheten om sine lokasjoner i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen, Kristiansand og Hamar. Skjelvan forteller at denne avtalen er viktig for at KPMG skal nå sine mål i fremtiden.

Følgende kontorer inngår i salget: Sandefjord Ålesund Alta Tromsø Haugesund Stord Finnsnes Straume Molde Bodø

– Ambisjonen vår er tydelig: Vi skal være den klart ledende rådgiveren og revisoren for de kundene vi ønsker å vinne. Målet er ikke å bli størst, men å være best. Da må vi tørre å spisse satsingen vår, og det er det vi gjør nå, sier Skjelvan.

Berører 200 ansatte

Totalt blir rundt 220 ansatte med videre til Cedra.

Cedra Norge ble etablert i august, og forventes å ha en omsetning på rundt én milliard kroner ved utgangen av 2025. De neste månedene vil KPMG og Cedra jobbe tett sammen for å sikre en friksjonsfri overgang.

Avtalen er betinget av sedvanlige regulatoriske godkjenninger og forventes gjennomført i fjerde kvartal 2025.