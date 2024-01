– Feilen blir rettet, og Nav vil etterbetale for mye trukket skatt innen kort tid. Vi har oversikt over hvem dette gjelder. Du trenger derfor ikke ta kontakt med oss, skriver Nav på sine nettsider.

Det var VG som først omtalte saken. Økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun i Nav sier folk får pengene de har krav på innen kort tid.

– Nav har trukket for mye skatt på utbetaling av AAP og dagpenger i dag. Feilen blir rettet, og vi vil etterbetale for mye trukket skatt innen kort tid, sier hun til avisa.

Hun legger til at hun har forståelse for at dette kan være en stor belastning for den enkelte.

– Vi beklager feilen, sier Fålun.

(NTB)