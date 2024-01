Harvard presidenten går av

Harvards universitetspresident, Claudine Gay, har trukket seg etter å ha møtt økende kritikk for måten hun håndterte antisemittisme på campus, samt anklager om at hun har plagiert arbeidet til andre forskere ved flere anledninger.

«I konsultasjon med medlemmer av styret er det blitt klart at det er i Harvards beste interesse at jeg trekker meg, slik at fellesskapet kan navigere den ekstraordinære utfordringen med fokus på institusjonen heller enn enkeltpersoner,» skrev Gay i en uttalelse.

Gay, en professor i statsvitenskap og afrikanske studier, ble president i juli etter å ha vært dekan for Harvards fakultet for kunst og vitenskap i omtrent fem år.

Anklaget for antisemittisme

Hennes periode som president var den korteste i Harvards historie, og avgangen kom etter økende press for hennes avgang forrige måned, etter at president Liz Magill ved University of Pennsylvania trakk seg.

Gay, Magill og presidenten ved Massachusetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, vitnet foran en komité i Representantenes hus i USA den 5. desember om økningen av antisemittisme på universitetsområder etter utbruddet av Israel-Hamas-krigen i oktober.

Trioen avsto fra å gi et definitivt «ja» eller «nei» svar på den republikanske representanten Elise Stefaniks spørsmål om hvorvidt oppfordring til folkemord på jøder ville bryte med deres skolers regler angående mobbing og trakassering, og sa at de måtte balansere det opp mot ytringsfrihetens beskyttelse.

Hendelsen vekket sterke reaksjoner fra donorer til universitetet. Blant annet har stiftelsen til investor Len Blavatnik midlertidig stoppet sine donasjoner til Harvard. Tidligere har familien gitt over 200 millioner dollar til universitetet.