Coop innfører 70 prosent rabatt på mat etter utløpsdato

– Vi har gjort mye bra på dette området over lang tid. Nå tar vi et ytterligere krafttak mot matsvinn ved å selge varer som har passert «best før»-dato til en sterkt rabattert pris, sier leder for bærekraft, Siri Krona Johnsen, i Coop Norge.

Krafttaket kommer etter at det regjeringsoppnevnte Matsvinnutvalget onsdag la fram sine forslag til hvordan Norge kan halvere matsvinn innen 2030.

Tiltaket fra Coop er rettet mot å gjøre det enklere for forbrukere i butikk, og i løpet av de neste ukene skal det innføres i alle deres dagligvarebutikker i landet.

– Grunnen til at vi velger å gjøre dette, er at mat merket med «best før» ofte holder seg godt i kvalitet etter det datoen tilsier, så lenge den er oppbevart riktig, sier Johnsen.

(NTB)