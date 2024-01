Amedia opphever ansettelsesstopp

– Den midlertidige ansettelsesstoppen vi innførte 1. februar 2023 gjelder ikke lenger, sier HR-direktør Yvonne Cyren til Medier24.

Ansettelsesstoppen har inngått sparetiltakene som Amedia la fram i fjor. Nå går konsernet tilbake til ordinær godkjenningsordning.

– Vi har tillit til at våre dyktige ledere er de som kjenner forholdene i sitt selskap best, og at de på selvstendig grunnlag må vurdere behovet for nyrekruttering med utgangspunkt i bedriftens egne forutsetninger, sier Cyren.

(NTB)