Det skjer etter at flere partier har bedt henne om å komme for å orientere om saken. Til nå har justisministeren ønsket å vente med redegjørelsen til hun har mottatt den eksterne granskningen av saken, som skal være klar innen 1. mars.

– Det er viktig for meg at Stortinget er godt inne i saken. Jeg ønsker åpenhet rundt denne saken og prosessen videre. Jeg vil derfor be om å få holde en redegjørelse, sier Mehl til NRK.

Hun sier at hun er beredt til å stille allerede i neste uke, dersom presidentskapet på Stortinget ønsker det.

– Jeg hadde en dialog med Stortinget om å redegjøre før jul, men det var da et ønske fra opposisjonen om å avvente til nyåret. Jeg fikk dessverre covid da budsjettsaken om det ulovlige lånet ble behandlet i Stortinget, sier Mehl.

Fredag 8. desember gikk NSM-direktør Sofie Nystrøm av på dagen etter at det ble kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån. Regjeringen gjorde det klart at NSM hadde gått langt utover sine fullmakter, og bestemte seg samtidig for å bevilge 200 millioner kroner for å innfri det ulovlige lånet.

(NTB)