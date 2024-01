Det er få beskatningsregler som har vært gjenstand for like mye debatt, regelendringer og kreativitet som incentivordninger for ansatte. Et klart unntak er naturlig nok de ulike grunnrentebeskatningene den senere tid, og da særlig havbruk og vindkraft. Dette viser imidlertid hvor viktig temaet er for næringslivet. Incentivordninger til ansatte er en svært viktig del av det bedrifter kan tilby for å tiltrekke seg arbeidskraft. Det er stor konkurranse om de beste hodene, og incentivordninger skal både tiltrekke seg de rette personene og sørge for at de ansatte har sammenfallende interesser med bedriften.

Advokat Anders Myklebust - Wikborg Rein Foto: Wikborg Rein

For oppstartsselskaper har det kommet på plass vesentlig bedre ordninger enn det som fantes tidligere. Men det store flertallet av selskaper er ikke oppstartsselskaper, og heller ikke børsnoterte selskaper med lett omsettelige aksjer. Det dreier seg derimot om selskaper eid av familier, enkeltpersoner eller få aksjonærer med lite eller ingen omsetning av aksjer. For slike selskaper vil det ikke være like enkelt å etablere incentivordninger uten at det utløser kompliserte eierstrukturer og betydelige skatteregninger for både den ansatte og bedriften.

Betydelig satsreduksjon

Skattedirektoratet har nylig kommet med en avklarende uttalelse (BFU 13/2023) knyttet til det som omtales som syntetiske aksjer. Uttalelsen innebærer at avkastningen fra slike ordninger – dersom de reguleres korrekt – ikke blir skattlagt som aksjegevinst for personer, men som kapitalinntekt. Det innebærer en betydelig satsreduksjon, da aksjegevinster skattlegges med 37,84 prosent, mens kapitalinntekt skattlegges med 22 prosent.

Uttalelsen gjaldt et tilfelle hvor en familieeid virksomhet ønsket å innføre en syntetisk aksjeordning for to ledende ansatte. Ordningen innebar at de ansatte ikke fikk eierskap til aksjer, men de hadde en økonomisk interesse i det aktuelle selskapet som om de investerte i «ekte» aksjer i de aktuelle selskapene.

De ansatte betalte for de syntetiske aksjene basert på en beregnet verdi av selskapet. Verdien skulle representere markedsverdien på avtaletidspunktet, redusert med en markedsmessig rabatt på 25 prosent som følge av at de syntetiske aksjene ikke kunne realiseres før etter tre år. Basert på disse forutsetningene, kan det legges til grunn at de ansatte ikke oppnådde noen skattepliktig fordel på dette tidspunktet. Halvparten av kjøpesummen skulle finansieres gjennom en selgerkreditt fra konsernspissen, med en rente tilsvarende normrenten i arbeidsforhold.