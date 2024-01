E24 og Aftenposten skriver at forpliktelsen for de aller fleste bortfaller etter fem år utenlands. De skriver at nær 50 superrike nordmenn som utvandret i 2022, dro fra skatteforpliktelser på over 40 milliarder kroner. Tallet kommer fra Skatteetaten.

Skatteplikten gjelder for den anslåtte urealiserte gevinsten av salg på aksjer de eide før de flyttet ut.

Kjell Inge Røkke står alene for rundt 14 milliarder kroner av skatteforpliktelsene. Han flyttet i likhet med flere rikinger til Sveits. Røkke har ikke ønsket å kommentere skatteforpliktelsen.

For de fleste, blant dem Røkke, bortfaller betalingsplikten etter fem år. Dette avhenger av at de forblir skattemessig bosatt i utlandet i alle de fem årene og ikke selger sine aksjer i den perioden.

For de som har utvandret etter november 2022, gjelder imidlertid skatteforpliktelsen ut livet.

(©NTB)