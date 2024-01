WSJ: – 115 angrep mot USA fra iranskstøttet milits

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass



The Wall Street Journal

Bare i løpet av høsten angrep iranskstøttede militsgrupper amerikanske styrker i Midtøsten 115 ganger. Som oftest har svaret vært halvhjertet, så hva hindrer dem i å angripe igjen? USAs øverstkommanderende må få fienden til å forstå at ingen skader en amerikaner i uniform uten å betale en svært høy pris.

Financial Times

Demokratiet som styringsform er på tilbaketog, men flere enn 70 land skal ha valg i år. Det minner oss om at valg er mer enn at den voksne befolkningen går til stemmeurnene. Like påkrevd er respekt for menneskerettigheter, maktfordeling og en fungerende rettsstat.

Die Welt

Koalisjonsregjeringen i Berlin lovte å bygge ned byråkratiet. I stedet har staten og delstatene opprettet tusenvis av nye stillinger. Bare den nye ordningen med inntektssikring for barnefamilier har utløst behov for 5.300 nye ansatte i offentlig sektor.

The Economist

Enkelte vestlige politikere ser ut til å tro at Ukraina-krigen kan komme lenger ned på dagsordenen uten at noen bryr seg. Andre tror de kan profitere på å sabotere hjelpen til landet. Men Ukraina er nøkkelen til europeisk sikkerhet.