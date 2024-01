To journalister drept i israelsk angrep i Gaza

Al Jazeeras korrespondent Wael Dahdouh (bildet) har mistet nok en sønn i et israelsk angrep i Gaza. I oktober ble Dahdouhs kone, to barn og et barnebarn drept i et israelsk angrep mot korrespondentens bolig. Her tar han farvel med en av TV-kanalens fotografer som ble drept i desember. Foto: AP / NTB