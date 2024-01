FT: – Kruttønnen Midtøsten står ved avgrunnen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Lærdommer går i glemmeboken og må læres på ny. Men resultatene fra New York-politiets nabolagspatruljer etterlater liten tvil. De har ført til færre drap, selv om progressive grupper prøver å avvikle dem.

Financial Times

USA opplever i økende grad at landets styrker blir angrepet på grunn av støtte til Israel. Etter den siste uken står kruttønnen Midtøsten ved avgrunnen. En diplomatisk løsning er ikke garantert å lykkes, men det er verdt forsøket. Spesielt bør Washington forsøke å demme opp for konflikt på grensen mellom Israel og Libanon.

Die Welt

Både på høyre- og venstresiden prøver nasjonalpopulister å innbille velgerne at støtte til Ukraina er unødvendig luksus, og at man må tenke på egen befolkning. Men Ukraina kjemper for vår frihet. Setningen er like sann selv om mange har hørt den før.

Dagens Industri

Det eneste som gjenstår før Sverige kan tre inn i Nato, er den endelige avstemningen i det tyrkiske parlamentet og et klarsignal fra Ungarn. En svensk seier er nær selv om medlemskapet har tatt tid. Allerede nå vet alle hvor vår lojalitet ligger.