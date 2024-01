Mer tempo i kraftutbyggingen. Tettere tilknytning til EU. Og vilje til å utforske mulighetene innen kunstig intelligens. Alt dette og mer til står på NHOs ønskeliste når årskonferansen går av stabelen tirsdag.

– Vi må skape håp i det som mange opplever som en vanskelig tid, sier Almlid til NTB.

Ingen pekefinger

Nesten alt som kan krype og gå av ledende politikere, næringslivsfolk, mediene og andre, over 1300 i tallet, er påmeldt konferansen, som i år har fått headingen «Lederskap og løsninger».

Tittelen er valgt med omhu. Muligens som en motsats til fjorårets konferanse, der «uro» var fellesnevneren.

– Denne gangen ville vi ikke bare peke på bekymringer, men også på løsninger. Da er lederskap viktig – både nasjonalt og internasjonalt, sier NHO-sjefen.

Den journalistutdannede 54-åringen har ledet NHO siden 2018, gjennom både energikrise, pandemi og nå krig i Europa og dyrtid. Samtidig blir klimakrisen stadig mer voldsom og kostbar.

Det haster med å få på plass mer fornybar kraft, framholder Almlid.

– Men det er for lite handling over alt. Nå må vi få opp tempoet. Den handlingskraften vi viser nå, er den vi vil bli målt på, sier NHO-sjefen, som understreker at dette ikke er ment som noen pekefinger til dagens regjering.

– Og vi må snakke bedre sammen om hvordan vi skal løse ting, i stedet for polariserte debatter om hvem som ikke gjør hva, sier Almlid.

Tenke nytt om EU

For norske bedrifter er det likevel én ting som gjelder mer enn mye annet: EØS-avtalen, som rundet 30 år 1, januar.