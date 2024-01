Bet365-sjefen Denise Coates kunne le hele veien til banken i fjor, da hun nok en gang kunne utrope seg selv til en av verdens best betalte toppsjefer, skriver Financial Times.

For regnskapsåret 2023, som ble avsluttet i mars, fikk gamblingsjefen utbetalt 221 millioner britiske pund, drøyt 2,9 milliarder kroner. viser papirer selskapet har sendt inn til myndighetene.

Skulle ned i lønn

Da lønnen for 2022 ble gjort kjent for ett år siden, ble det kunngjort at hun ville gå ned i lønn. Men med en lønn på 221 millioner pund har konsernsjefen faktisk gått opp i lønn. Det er imidlertid «bare» med 7 millioner pund, noe som tilsvarer en økning på skarve 3,3 prosent i en periode hvor inflasjonen i Storbritannia var på over 10 prosent.

Med den seneste lønnsutbetalingen har Coates tjente over 1,8 milliarder pund, 24 milliarder kroner, siden regnskapsåret 2017. Toppåret var 2020 da hun fikk 421 millioner pund i lønn.

I tillegg til den heftige lønnen får Coates også inn penger gjennom utbytte, ettersom hun i sin rolle som grunnlegger av Bet365 eier 57 prosent av selskapet. Det innebærer at hun i tillegg til lønnen på 221 millioner pund, også har fått utbetalt rundt 50 millioner pund gjennom utbytte i fjor.

Tapte 950 mill.

Utbytte kom til tross for at selskapet tapte 72,6 millioner pund før skatt i regnskapsåret 2023, mot et overskudd på 49,8 millioner året før. Underskuddet kom til tross for at selskapet økte omsetningen fra 2,8 milliarder til 3,4 milliarder pund.

Ifølge de innsendte papirene har selskapets satsning i USA og Canada ført til betydelige økning i utgifter, skriver BBC.