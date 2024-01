Ny regnemåte øker nordmenns klimautslipp betraktelig

Miljødirektoratet har for første publisert estimater for forbruksbaserte utslipp. Den nye statistikken skiller seg fra den offisielle målemetoden fra Paris-avtalen med at utslippet måles etter lokalt forbruk, altså vil for eksempel kjøtt fra utlandet måles som norsk forbruk. Tidligere har dette blitt registrert som utslipp i opprinnelseslandet.

Tallene blir presentert i Aftenposten , og viser at nordmenn gjennom den nye regnemetoden slipper ut 13 tonn CO2 per person.

– Ikke bærekraftig, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til avisen.

Det totale utslippet ligger på 70 millioner tonn CO2 ifølge det nye estimatet, mye mer enn hva de offisielle tallene fra 2022 tilsier. Der ligger utslippet litt i underkant av 50 millioner tonn.

Listen over det private forbruket toppes av mat, drikke og tobakk, etterfulgt av transport på en andreplass. Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne mener dette er en god måte å regne ut folks utslipp på.

– Et slikt regnskap gjør utslippene deres synlige og lar folk å være en del av løsningen, sier Bastholm til Aftenposten.

